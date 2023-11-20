أداء الاقتصاد السويسري: تحليل وضع الربع الثالث من العام

(MENAFN
- Swissinfo)
Deutsch
(de)
Wie es der Schweizer Wirtschaft geht: Der Check-up des dritten Quartals
Español
(es)
Cómo va la economía suiza: balance del tercer trimestre
Português
(pt)
Como está a economia helvética: a análise do terceiro trimestre
中文
(zh)
瑞士经济状况:第三季度盘点
Français
(fr)
Comment se porte l'économie suisse: le check-up du troisième trimestre (الأصلي)
English
(en)
How the Swiss economy is faring: the third-quarter check-up
Pусский
(ru)
Экономика Швейцарии в третьем квартале 2023 года: обзор
日本語
(ja)
観光・時計が好調 7~9月期スイス経済
中文
(zh)
瑞士經濟狀況:第三季盤點
Italiano
(it)
Come sta andando l'economia svizzera? La situazione nel terzo trimestre
يشارك Facebook Twitter البريد الإلكتروني مطبعة نسخ الوصلة
الاقتصاد السويسري ينحني لكنه لا ينكسر
يشهد الاقتصاد السويسري حاليًا، وبعد بداية قوية هذا العام، مرحلة من الركود. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% لعام 2023 بأكمله، مقارنة بـ 2.1% العام الماضي، وفقًا لأحدث توقعات أمانة الدولة للشؤون الاقتصاديةرابط خارجي (SECO). ومع ذلك، فإن أداء الكنفدرالية أفضل من البلدان المجاورة لها: حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 0.7% في منطقة اليورو.
وتتأثر سويسرا بالوضع العالمي السيئ والصعوبات التي يواجهها إثنان من أهم شركائها التجاريين وهما ألمانيا والصين. وقد تشهد الصناعة الألمانية تباطؤا أكبر مما كان متوقعا، مما قد يؤثر على الصادرات السويسرية. ويتوقع المتخصصون في سويسرا أيضًا تباطؤا واضحا في الاقتصاد الصيني، بسبب "الأزمة التي يمر بها قطاع العقارات، وارتفاع مستوى ديون البلاد، وسوء الأوضاع المالية للشركات والأسر".
وتتضارب البيانات فيما يتعلق بالتضخم. وفي حين أن الزيادات في الأسعار قد تباطأت في الأشهر الأخيرة، فمن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى إلى 2٪ في الربع الأخير من هذا العام، وفقا لتوقعات المصرف الوطني السويسري (BNS). وقال البنك في شهر سبتمبر، إنه سيُبقي على سعر الفائدة المرجعي عند 1.75٪، لكنه لم يستبعد زيادة أخرى لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
لا تزال سويسرا على غرار الاقتصادات المتقدمة الأخرى، تواجه نقصا في اليد العاملة المتخصصة. وكانت أكثر من 120,000 وظيفة شاغرة في نهاية شهر أغسطس، وهو تاريخ أخر استطلاعرابط خارجي أجراه المكتب الفدرالي للإحصاء (OFS). ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة ببطء نتيجة نقص دينامية الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة. وتتوقع أمانة الدولة للاقتصاد (SECO) أن ترتفع البطالة إلى 2٪ للعام ككل، وأن تصل إلى 2.3٪ العام المقبل.
المزيد
المزيد
MENAFN20112023000210011054ID1107460383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.