أداء الاقتصاد السويسري: تحليل وضع الربع الثالث من العام

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يشهد الاقتصاد السويسري حاليًا، وبعد بداية قوية هذا العام، مرحلة من الركود. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% لعام 2023 بأكمله، مقارنة بـ 2.1% العام الماضي، وفقًا لأحدث توقعات أمانة الدولة للشؤون الاقتصاديةرابط خارجي (SECO). ومع ذلك، فإن أداء الكنفدرالية أفضل من البلدان المجاورة لها: حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 0.7% في منطقة اليورو.

وتتأثر سويسرا بالوضع العالمي السيئ والصعوبات التي يواجهها إثنان من أهم شركائها التجاريين وهما ألمانيا والصين. وقد تشهد الصناعة الألمانية تباطؤا أكبر مما كان متوقعا، مما قد يؤثر على الصادرات السويسرية. ويتوقع المتخصصون في سويسرا أيضًا تباطؤا واضحا في الاقتصاد الصيني، بسبب "الأزمة التي يمر بها قطاع العقارات، وارتفاع مستوى ديون البلاد، وسوء الأوضاع المالية للشركات والأسر".

وتتضارب البيانات فيما يتعلق بالتضخم. وفي حين أن الزيادات في الأسعار قد تباطأت في الأشهر الأخيرة، فمن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى إلى 2٪ في الربع الأخير من هذا العام، وفقا لتوقعات المصرف الوطني السويسري (BNS). وقال البنك في شهر سبتمبر، إنه سيُبقي على سعر الفائدة المرجعي عند 1.75٪، لكنه لم يستبعد زيادة أخرى لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

لا تزال سويسرا على غرار الاقتصادات المتقدمة الأخرى، تواجه نقصا في اليد العاملة المتخصصة. وكانت أكثر من 120,000 وظيفة شاغرة في نهاية شهر أغسطس، وهو تاريخ أخر استطلاعرابط خارجي أجراه المكتب الفدرالي للإحصاء (OFS). ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة ببطء نتيجة نقص دينامية الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة. وتتوقع أمانة الدولة للاقتصاد (SECO) أن ترتفع البطالة إلى 2٪ للعام ككل، وأن تصل إلى 2.3٪ العام المقبل.

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