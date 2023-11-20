لماذا أستحق التكريم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعود‭ ‬إلى‭ ‬نفسي‭ ‬الأمارة‭ ‬بالمجد‭ ‬والشهرة‭ ‬وأقول‭ ‬إنه‭ ‬سبق‭ ‬لي‭ ‬التلميح‭ ‬إلى‭ ‬رغبتي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ترشيحي‭ ‬ضمن‭ ‬شخصيات‭ ‬أي‭ ‬عام‭ ‬‮«‬والسلام‮»‬‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬بقائي‭ ‬حياً‭ ‬حتى‭ ‬دخول‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭ ‬يعد‭ ‬إنجازا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته،‭ ‬ولو‭ ‬تسنى‭ ‬لي‭ ‬كتابة‭ ‬سيرتي‭ ‬الذاتية‭ ‬لفزت‭ ‬بـ«جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للبقاء‮»‬،‭ ‬ولرفضتها‭ ‬لأن‭ ‬السودانيين‭ ‬كانوا‭ ‬سيتباهون‭ ‬بأن‭ ‬جعفر‭ ‬نال‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للبغاء‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬تحسسهم‭ ‬من‭ ‬حرف‭ ‬القاف‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الفكر‭ ‬السياسي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬دليل‭ ‬تاريخي‭ ‬قاطع‭ ‬بأن‭ ‬العرب‭ ‬عندما‭ ‬دخلوا‭ ‬منطقة‭ ‬البلقان،‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬قرون،‭ ‬استخدموا‭ ‬سلاح‭ ‬البوس‭ ‬فكان‭ ‬أن‭ ‬ولدت‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬البوسنة‮»‬‭ ‬ودليل‭ ‬عروبتها‭ ‬أنها‭ ‬ظلت‭ ‬تعبانة‭ ‬طوال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هب‭ ‬الخواجات‭ ‬لنجدتها‭.‬

وأعود‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬أحقيتي‭ ‬بالتقديم‭ ‬كشخصية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬عام‭ ‬لاحق،‭ ‬وإعداد‭ ‬إنجازاتي‭ ‬وأتحدى‭ ‬جميع‭ ‬صحفيي‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والإفرنجي‭ ‬أن‭ ‬يأتوا‭ ‬بمثلي‭ ‬في‭ ‬الصمود‭: ‬إنسان‭ ‬عندما‭ ‬ختنوه‭ ‬وضعوا‭ (‬والله‭) ‬على‭ ‬الجرح‭ ‬روث‭ ‬البقر‭ ‬لمنع‭ ‬حدوث‭ ‬التهاب‭ (‬تضحك‭ ‬وتنسى‭ ‬أن‭ ‬فليمنغ‭ ‬استخلص‭ ‬البنسلين‭ ‬من‭ ‬العفن؟‭)‬،‭ ‬وذات‭ ‬مرة‭ ‬كان‭ ‬مع‭ ‬رفاق‭ ‬الصبا‭ ‬يشوون‭ ‬الذرة‭ ‬الصفراء‭ ‬قرب‭ ‬جدول‭ ‬ماء‭ ‬فاشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬جلباب‭ ‬أحدهم،‭ ‬ففر‭ ‬الجميع‭ ‬صوب‭ ‬بيوت‭ ‬القرية‭ ‬وهم‭ ‬يولولون،‭ ‬لأنهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬وقتها‭ ‬يعرفون‭ ‬أن‭ ‬الماء‭ ‬يطفئ‭ ‬النار،‭ ‬وكان‭ ‬صبياً‭ ‬عندما‭ ‬رأى‭ ‬طائرة‭ ‬هيلوكوبتر‭ ‬مرة‭ ‬فأصيب‭ ‬بلوثة‭ ‬عقلية‭ ‬فذهب‭ ‬به‭ ‬أهله‭ ‬إلى‭ ‬دجال‭ ‬أشبعه‭ ‬بصقاً‭ ‬وصفعاً‭ ‬لتطفيش‭ ‬الجني‭ ‬الذي‭ ‬ركبه،‭ ‬فبقي‭ ‬الجني‭ ‬وخرج‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬عقله‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬طيب‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬تسنى‭ ‬له‭ ‬لاحقاً‭ ‬أن‭ ‬يركب‭ ‬الاسانسير‭ ‬وهو‭ ‬دون‭ ‬العشرين‭ ‬بقليل،‭ ‬وركب‭ ‬الطائرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين،‭ ‬وتوالت‭ ‬الإنجازات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكل‭ ‬البيتزا‭ ‬وآيسكريم‭ ‬وباسكن‭ ‬روبنز،‭ ‬وجلس‭ ‬أمام‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬يكتب‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭.‬

بالله‭ ‬عليكم‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يستحق‭ ‬التخليد‭ ‬والاشادة‭ ‬أكثر‭ ‬مني‭: ‬رعيت‭ ‬الغنم‭ ‬في‭ ‬صباي،‭ ‬وعضتني‭ ‬ناقة‭ ‬في‭ ‬كتفي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طاردتني‭ ‬فلجأت‭ ‬إلى‭ ‬شجرة‭ ‬فمدت‭ ‬عنقها‭ ‬وخمشتني‭ ‬حتى‭ ‬سقطت‭ ‬أرضاً،‭ ‬ولولا‭ ‬أنني‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬دغل‭ ‬تعذر‭ ‬عليها‭ ‬دخوله‭ ‬لبركت‭ ‬علي‭ ‬لتهرسني،‭ ‬ومنذ‭ ‬يومها‭ ‬وأنا‭ ‬أكره‭ ‬الجمال‭ ‬والنوق‭ ‬والبعير‭ ‬والهجن،‭ ‬ويخيل‭ ‬إلي‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬تنظم‭ ‬سباقات‭ ‬الهجن‭ ‬نكاية‭ ‬بي‭ ‬أو‭ ‬لتطفيشي‭ ‬من‭ ‬ربوعها،‭ ‬ولكن‭ ‬هيهات،‭ ‬ثم‭ ‬أصبحت‭ ‬أقود‭ ‬سيارة،‭ ‬وعلمت‭ ‬أمي‭ ‬استخدام‭ ‬التليفون‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتعلم‭ ‬استخدام‭ ‬الساعة،‭ ‬واشتريت‭ ‬لعيالي‭ ‬البوكيمون،‭ ‬وبلاي‭ ‬ستيشن‭ ‬تو‭ ‬وثري،‭ ‬وعندي‭ ‬اليوم‭ ‬آيفون‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخذت‭ ‬دروسا‭ ‬خصوصية‭ ‬في‭ ‬استخدامه،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬الموديل‭ ‬الذي‭ ‬عند‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بايدن‭.‬

الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يجتاز‭ ‬شخص‭ ‬مثلي‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬ويواكب‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬ولهذا‭ ‬فمن‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬أو‭ ‬أوسكار‭ ‬لأمثالي‭.‬