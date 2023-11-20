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غزة وكتاب ((اليوتوبيا اليهودية))!

11/20/2023 7:10:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬في‭ ‬قناة‭ (‬ VEED ‭.‬ 10 ‭) ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أعرفها‭ ‬سابقًا،‭ ‬وفي‭ ‬برنامج‭ ‬حواري،‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬قبل‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬بعد‭ ‬المقتطع‭ ‬المنتشر‭ ‬كفيديو،‭ ‬تحدثت‭ ‬إحدى‭ ‬الباحثات،‭ ‬وهي‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬كانت‭ ‬تكمل‭ ‬حديثها‭ ‬عن‭ (‬الكابالاة‭ ‬أو‭ ‬القابالاه‭) ‬وهو‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬تلمودي‮»‬‭ ‬به‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التعاليم‭ ‬والأرقام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجيهات‭ ‬روحية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬طقوس‭ ‬ومرجعيات‭ ‬‮«‬شيطانية‮»‬‭ ‬متصلة‭ ‬بالسحر‭ ‬الأسود‭ ‬وعبادة‭ ‬الشيطان‭! ‬الباحثة‭ ‬قالت‭: ‬

‭- (‬الكابالاه،‭ ‬الأمر‭ ‬برمته‭ ‬هو‭ ‬فصل‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وغير‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬وفقًا‭ ‬لكتاب‭ ‬يُسمى‭ ‬‮«‬اليوتوبيا‭ ‬اليهودية‮»‬‭! ‬الآن‭ ‬هم‭ ‬يريدون‭ ‬بناء‭ ‬مملكتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬الأرضية‭ ‬اليهودية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬‮«‬القدس‮»‬‭! ‬وحيث‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬مسيحهم‮»‬‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭! ‬و‭(‬سيحكمون‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬موحّد‮»‬،‭ ‬وكما‭ ‬تعلمون‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬قانونًا‭ ‬دوليًا‭ ‬واحدا‮»‬،‭ ‬‮«‬ودينًا‭ ‬واحدًا‭ ‬في‭ ‬الأساس‮»‬‭)‬،‭ ‬وهو‭ (‬ديانة‭ ‬لوسيفرية‭ ‬شيطانية‭) ‬‮«‬لوسيفر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬اسم‭ ‬الشيطان‭! ‬لذا‭ ‬نعم‭ ‬في‭ ‬‮«‬التلمود‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬اليهودية‭ ‬الأرضية‮»‬‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬معتقدهم،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسيحية‭ ‬الصهيونية‮»‬‭ ‬قد‭ ‬اعتنقت‭ ‬‮«‬الكيلياسم‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬تشيليازم‮»‬‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬تلفظ‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.‬

‭- ‬يتدخل‭ ‬المذيع‭ ‬ويصحح‭ ‬لها‭ ‬قائلاً‭: ‬هو‭ ‬‮«‬كيلياسم‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬1000‭ ‬‮«‬ألف‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬الألفية‭ ‬أي‭ ‬لمدة‭ ‬1000عام‭)! ‬المذيع‭ ‬أيضًا‭ ‬يعرف‭ ‬الموضوع‭ ‬جيدًا‭!‬

تواصل‭ ‬الباحثة‭:‬

‭- ‬وهو‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬الألفية‭ ‬اليهودية‭ ‬والأرضية‮»‬،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يجتمع‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬اليهود‭ ‬والمسيحيون‭! ‬والمسيحيون‭ ‬مخدوعون‭ ‬باعتقادهم‭ ‬أنهم‭ ‬يفعلون‭ ‬الخير‭ ‬لليهود‭ ‬وأنهم‭ ‬يساعدونهم،‭ ‬وعلى‭ ‬أن‭ ‬اليهود‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المملكة‭! ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬العقيدة‭ ‬الزوهارية‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬النوايا‭ ‬الحسنة،‭ ‬بل‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬سابقًا‭ ‬هم‭ ‬يريدون‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬وهم‭ ‬يريدون‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬‮«‬الثروات‭ ‬غير‭ ‬اليهودية‮»‬‭!‬

وهم‭ ‬يريدون‭ ‬حكم‭ ‬الطوائف‭ ‬غير‭ ‬اليهودية،‭ ‬ولا‭ ‬يعتبرون‭ ‬غير‭ ‬اليهود‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬بشر‭! ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬لديهم‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬العقيدة‭ ‬الغريبة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُسمى‭ (‬عقيدة‭ ‬آدم‭ ‬كادمون‭) ‬وتقوم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬آدم‮»‬‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مذكور‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬‭(‬العقيدة‭ ‬الزوهارية‭) ‬و«التلمود‮»‬‭ ‬كان‭ ‬بالأصل‭ ‬‮«‬خنثى‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬ذكر‭ ‬وأنثى‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الجسد‭! ‬ولهذا‭ ‬هم‭ ‬بحسب‭ ‬هذا‭ ‬المعتقد‭ ‬الغريب‭ ‬يروجون‭ ‬لأجندة‭ ‬‮«‬المتحوّلين‭ ‬جنسيًّا‮»‬‭ ‬وبقوانين‭ ‬شديدة،‭ ‬والتي‭ ‬كما‭ ‬نرى‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬‮«‬البيرتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬كندا‭! ‬وأصولها‭ ‬في‭ ‬‮«‬الصهيونية‮»‬‭ ‬والعقيدة‭ ‬‮«‬الزوهارية‭ ‬والكابالاة‮»‬‭! ‬هي‭ ‬‮«‬العقيدة‭ ‬الكابالية‮»‬‭ ‬لأصول‭ ‬‮«‬آدم‭ ‬كادمون‮»‬‭! ‬وهي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لديهم‭ ‬معتقد‭ ‬آخر‭ ‬يُسمى‭ (‬تيكون‭ ‬أولام‭) ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ (‬تصحيح‭ ‬العالم‭)! ‬ولكن‭ ‬كيف‭ ‬يريدون‭ ‬تصحيح‭ ‬العالم؟‭! ‬بإعادته‭ ‬إلى‭ ‬أصله‭ ‬حسب‭ ‬معتقداتهم‭! ‬من‭ ‬كان‭ ‬الأصل؟‭! ‬إنه‭ ‬‮«‬آدم‮»‬‭ ‬وحسب‭ ‬معتقدهم‭ ‬كان‭ (‬خنثى‭)!‬

لذلك‭ ‬هم‭ ‬يضعون‭ ‬مواد‭ ‬في‭ ‬‮«‬المشروبات‭ ‬والمأكولات‮»‬‭ ‬لضمان‭ ‬التحوّل‭ ‬الجنسي‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬الزمرة‭ ‬الناجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬من‭ ‬الشواذ‭ ‬والمتحولين‭!‬

‭- ‬المذيع‭: ‬أجندة‭ ‬المتحولين‭ ‬جنسيًا‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يحالون‭ ‬فعله‭ ‬وهو‭ ‬يعني‭ (‬تغيير‭ ‬خلق‭ ‬الله‭)‬؟‭!‬

ترّد‭ ‬الباحثة‭:‬

‭- ‬نعم‭ ‬بالضبط‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يريدونه‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬ووسط‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ (‬المعتقدات‭ ‬الغريبة‭ ‬والسحرية‭ ‬والشيطانية‭) ‬والديانة‭ (‬اللوسيفرية‭ ‬أو‭ ‬الشيطانية‭) ‬تذكرت‭ ‬خطابات‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬ووزير‭ ‬دفاعه،‭ ‬وهم‭ ‬يرددون‭ ‬بكل‭ ‬أريحية،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬واصفين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بـ‭(‬أنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬بشرًا‭ ‬وأنهم‭ ‬حيوانات‭)! ‬هذا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬معتقدهم‭ ‬الشيطاني،‭ ‬سابق‭ ‬الذكر‭! ‬كما‭ ‬تذكرت‭ ‬تكرار‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نحن‭ ‬أبناء‭ ‬النور‭ ‬والفلسطينيون‭ ‬أبناء‭ ‬الظلام‮»‬‭!‬

وفي‭ ‬الواقع‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬معتقدات‭ ‬شيطانية‮»‬‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬ينطبق‭ ‬عليه‭ ‬وصف‭ ‬‮«‬أبناء‭ ‬الظلام‮»‬،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬لديه‭ ‬دين‭ ‬سماوي‭ ‬راسخ‭ ‬وخاتم‭ ‬الأديان‭ ‬وهو‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭! ‬وكما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ (‬حرب‭ ‬استبدال‭ ‬الأوصاف‭) ‬هي‭ ‬حرب‭ ‬فكرية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭! ‬ولذلك‭ ‬يتم‭ ‬إسقاط‭ ‬ما‭ ‬يمارسه‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬من‭ (‬ممارسات‭ ‬نازية‭ ‬وفاشية‭ ‬وهمجية‭ ‬وبربرية‭) ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬يتم‭ ‬إسقاطه‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وهم‭ ‬يقاومون‭ ‬أبشع‭ ‬احتلال‭ ‬مرّ‭ ‬على‭ ‬البشرية‭! ‬وإذا‭ ‬تذكرنا‭ ‬وصف‭ (‬أمير‭ ‬الظلام‭) ‬الذي‭ ‬يتصف‭ ‬به‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬‮«‬بوش‭ ‬الإبن‮»‬‭ ‬ندرك‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬أبناء‭ ‬الظلام‭ ‬حقيقة‭! ‬وما‭ ‬هو‭ ‬معتقدهم‭! ‬ومن‭ ‬يعبدون‭!‬

{ ‭ ‬اللافت‭ ‬أيضًا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ (‬المملكة‭ ‬اليهودية‭ ‬التلمودية‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تناولناه‭ ‬في‭ ‬مقالات‭ ‬سابقة،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬يُراد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مقرّه‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬‮«‬القدس‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نعرفه‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ (‬معتقدهم‭ ‬التلمودي‭ ‬الموضوع‭ ‬والفاسد‭)! ‬وعن‭ ‬‮«‬المسيحية‭ ‬الصهيونية‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ (‬حكم‭ ‬العالم‭) ‬لمدة‭ (‬ألف‭ ‬عام‭)! ‬والاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬غير‭ ‬اليهودية‭! ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لدى‭ ‬الشعوب‭ ‬الأخرى‭ ‬ومنها‭ ‬ثروات‭ ‬‮«‬البلدان‭ ‬العربية‮»‬،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬غير‭ ‬اليهود‭ ‬ليسوا‭ ‬بشرًا،‭ ‬حسب‭ ‬معتقدهم‭ ‬‮«‬الشيطاني‮»‬‭! ‬وأنهم‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬الهجمة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حول‭ ‬الترويج‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬سيكون‭ (‬مسيحهم‭) ‬القادم‭! ‬وحول‭ ‬الترويج‭ ‬اللاأخلاقي‭ ‬وتغيير‭ ‬خلق‭ ‬الله‭!! ‬ولذا‭ ‬فإن‭ ‬حربهم‭ ‬الحقيقية‭ ‬هي‭ ‬ضد‭ ‬الله‭ ‬ودين‭ ‬الله‭ ‬والقيم‭ ‬الدينية‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يتأكد‭ ‬يومًا‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬أنه‭ (‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬ردّ‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬الطوفان‮»‬‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬كما‭ ‬روجوّا‭)! ‬وإنما‭ ‬هو‭ (‬مخطط‭ ‬معتقدي‭ ‬لوسيفري‭ ‬قديم‭) ‬يبدأ‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬غزة‭! ‬وجرف‭ ‬الحياة‭ ‬فيها‭ ‬والأرض،‭ (‬لحكم‭ ‬فلسطين‭ ‬كاملة‭) ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬مرارًا‭! ‬وبعدها‭ ‬إقامة‭ (‬المملكة‭ ‬اليهودية‭ ‬التلمودية‭) ‬في‭ ‬القدس‭! ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التوسع‭ ‬نحو‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية‭ ‬وثرواتها‭ ‬باعتبارها‭ ‬لهم‭! ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬معتقداتهم‭ ‬الشريرة‭! ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬مخططاتهم‭ ‬الشيطانية‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬بداية‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬اليوم‭! ‬وهذا‭ ‬معتقدهم‭ ‬الشيطاني‭ ‬الذي‭ ‬يوضح‭ ‬سرّ‭ ‬مجازرهم‭ ‬ومحارقهم‭ ‬دون‭ ‬ذرة‭ ‬إحساس‭! ‬لأنهم‭ ‬يعتبرون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬عداهم‭ ‬ليسوا‭ ‬بشرا‭!‬

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