يوم الطفل الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أبرزت‭ ‬جهودها‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لبيان‭ ‬دعم‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬بقي‭ ‬متفرجا‭ ‬على‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين،‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة‭.‬

وبمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطفل‭ ‬العالمي،‭ ‬نشرت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬فيديو‭ ‬يوثق‭ ‬معاناة‭ ‬الطفل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬نظرًا‭ ‬للعدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬لقوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال،‭ ‬وسط‭ ‬عجز‭ ‬دولي‭ ‬عن‭ ‬لجم‭ ‬الآلة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬حصدت‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.‬

في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬نشرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬تقريرا‭ ‬أفاد‭: ((‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬بين‭ ‬أطفاله،‭ ‬حيث‭ ‬أفادت‭ ‬التقارير‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬طفل‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬آخرين‭ ‬بسبب‭ ‬الهجمات‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬القطاع،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬طفل‭ ‬قُتل‭ ‬أو‭ ‬أصيب‭ ‬يومياً‭.. ‬وتعد‭ ‬فترة‭ ‬الحرب‭ ‬هذه‭ ‬أشد‭ ‬فترة‭ ‬تصعيد‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تشهدها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بحسب‭ ‬اليونيسف‭)).‬

كانت‭ ‬تلك‭ ‬الإحصائية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭.. ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬الانتهاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬كشف‭ ‬مرصد‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ضحايا‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬ومن‭ ‬دُمرت‭ ‬أو‭ ‬تضررت‭ ‬منازلهم‭.

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وأن‭ ‬6100‭ ‬طفل‭ ‬قُتلوا‭ ‬أو‭ ‬فُقدت‭ ‬آثارهم‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬المكثفة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقد‭ ‬تضاءلت‭ ‬فرص‭ ‬نجاتهم‭ ‬بشدّة‭ ‬بعد‭ ‬تعذّر‭ ‬انتشالهم‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭. ‬وبأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15500‭ ‬طفل‭ ‬أُصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة،‭ ‬تُوصف‭ ‬حالة‭ ‬عشرات‭ ‬منهم‭ ‬بالحرجة،‭ ‬فيما‭ ‬تعرّض‭ ‬عشرات‭ ‬آخرون‭ ‬لحالات‭ ‬بتر‭ ‬لأطرافهم،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تعرّض‭ ‬مئات‭ ‬منهم‭ ‬لحروق‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬أجسادهم‭.‬

وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬الطفل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لا‭ ‬يعنيه‭ ‬بكائية‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬جون‭ ‬بايدن‮»‬،‭ ‬بأنه‭ ‬حزين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يشاهده‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الأطفال‭ ‬القتلى،‭ ‬لأنه‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬الطفل‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬والذي‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬كتابة‭ ‬اسمه‭ ‬على‭ ‬جسده،‭ ‬لتسهيل‭ ‬التعرف‭ ‬عليه‭ ‬عند‭ ‬استشهاده‭ ‬بسبب‭ ‬الأسلحة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأمريكية‭.‬

في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تحتفل‭ ‬فلسطين‭ ‬بيوم‭ ‬الطفل‭ ‬الفلسطيني‭.. ‬فهل‭ ‬سينتظر‭ ‬العالم‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬القادم‭ ‬حتى‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬طفلا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬له‭ ‬حقوق‭..‬؟؟‭

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