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أديل تعترف بزواجها من ريتش بول

11/20/2023 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬التكهنات،‭ ‬اعترفت‭ ‬النجمة‭ ‬البريطانية‭ ‬أديل‭ ‬بزواجها‭ ‬من‭ ‬الوكيل‭ ‬الرياضي‭ ‬الأمريكي‭ ‬ريتش‭ ‬بول،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صدم‭ ‬معجبيها،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ميرور‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬وأقرت‭ ‬أديل‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬بزواجها‭ ‬من‭ ‬ريتش‭ ‬بول‭ ‬خلال‭ ‬حضورها‭ ‬عرض‭ ‬‮«‬آلان‭ ‬كار‮»‬‭ ‬الكوميدي‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬جالسة‭ ‬بين‭ ‬الحضور،‭ ‬فسأل‭ ‬آلان‭ ‬من‭ ‬منكم‭ ‬تزوج‭ ‬حديثا؟‭ ‬فصرخت‭ ‬أديل‭ ‬‮«‬أنا‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬أحد‭ ‬الحاضرين‭ ‬‮«‬كان‭ ‬عرضا‭ ‬صغيرا‭ ‬حضره‭ ‬75‭ ‬شخصا‭ ‬فقط،‭ ‬وكانت‭ ‬أديل‭ ‬تجلس‭ ‬مع‭ ‬صديقتها‭ ‬خلفي‭ ‬مباشرة،‭ ‬ولم‭ ‬يقترب‭ ‬حارسها‭ ‬الشخصي‭ ‬منها‭ ‬قط،‭ ‬سوى‭ ‬لإحضار‭ ‬بعض‭ ‬الوجبات‭ ‬الخفيفة‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تهتم‭ ‬أديل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عرفها‭ ‬الناس‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬واعترفت‭ ‬بزواجها‭ ‬من‭ ‬ريتش‭ ‬بول‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬الموجودين‮»‬‭. ‬وأحاطت‭ ‬شائعات‭ ‬الزواج‭ ‬أديل‭ ‬وريتش‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬لم‭ ‬يعلنا‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬عبر‭ ‬الإعلام‭.
‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬الثنائي‭ ‬أديل‭ ‬وريتش‭ ‬بول‭ ‬بدآ‭ ‬بمواعدة‭ ‬بعضهما‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬حاولا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬خصوصية‭ ‬علاقتهما‭ ‬الرومانسية‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الإعلام‭. ‬وقبل‭ ‬ريتش‭ ‬بول،‭ ‬كانت‭ ‬أديل‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬سيمون‭ ‬كونيكي،‭ ‬الذي‭ ‬أنجبت‭ ‬منه‭ ‬ابنها‭ ‬الوحيد‭ ‬أنجيلو‭.‬

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