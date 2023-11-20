أديل تعترف بزواجها من ريتش بول

أديل تعترف بزواجها من ريتش بول
التاريخ
11/20/2023 7:10:46 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعد أشهر من التكهنات، اعترفت النجمة البريطانية أديل بزواجها من الوكيل الرياضي الأمريكي ريتش بول، في تصريح صدم معجبيها، وفقا لما جاء في صحيفة «ميرور» البريطانية. وأقرت أديل التي تبلغ من العمر 35 عاما بزواجها من ريتش بول خلال حضورها عرض «آلان كار» الكوميدي في لوس أنجلوس، حيث كانت جالسة بين الحضور، فسأل آلان من منكم تزوج حديثا؟ فصرخت أديل «أنا». وأفاد أحد الحاضرين «كان عرضا صغيرا حضره 75 شخصا فقط، وكانت أديل تجلس مع صديقتها خلفي مباشرة، ولم يقترب حارسها الشخصي منها قط، سوى لإحضار بعض الوجبات الخفيفة. كما لم تهتم أديل في حال عرفها الناس أم لا، واعترفت بزواجها من ريتش بول أمام جميع الموجودين». وأحاطت شائعات الزواج أديل وريتش بول في الآونة الأخيرة، إلا أنهما لم يعلنا حقيقة الأمر عبر الإعلام.
يذكر أن الثنائي أديل وريتش بول بدآ بمواعدة بعضهما عام 2021، إلا أنهما حاولا الحفاظ على خصوصية علاقتهما الرومانسية بعيدًا عن الإعلام. وقبل ريتش بول، كانت أديل متزوجة من سيمون كونيكي، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أنجيلو.
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