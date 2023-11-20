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وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر

11/20/2023 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفيت‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‭ ‬السابقة‭ ‬روزالين‭ ‬كارتر،‭ ‬أقرب‭ ‬مستشاري‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬كرئيس‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعقود‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬تلتها‭ ‬كعاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬العالمي،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬96‭ ‬عامًا‭. ‬قال‭ ‬مركز‭ ‬كارتر‭ ‬إنها‭ ‬توفيت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬بالخرف‭ ‬وعانت‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬صحتها‭. ‬استمر‭ ‬زواج‭ ‬كارتر‭ ‬وقرينته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬77‭ ‬عامًا،‭ ‬وأقاما‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬كلاهما‭ ‬بـ«الشراكة‭ ‬الكاملة‮»‬‭. ‬على‭ ‬عكس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬الأوائل‭ ‬السابقات،‭ ‬شاركت‭ ‬روزالين‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتحدثت‭ ‬علنًا‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬ومثلت‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬الرحلات‭ ‬الخارجية‭. ‬كان‭ ‬مساعدو‭ ‬الرئيس‭ ‬كارتر‭ ‬يشيرون‭ ‬إليها‭ ‬أحياناً‭ -‬سراً‭- ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬الرئيسة‭ ‬المشاركة‮»‬‭. ‬قال‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬لمساعديه‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1977‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1981‭: ‬‮«‬إن‭ ‬روزالين‭ ‬هي‭ ‬أعز‭ ‬أصدقائي‭... ‬وهي‭ ‬الامتداد‭ ‬المثالي‭ ‬لي،‭ ‬وربما‭ ‬الشخص‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬حياتي‮»‬‭. ‬كانت‭ ‬روزالين‭ ‬كارتر‭ ‬مخلصة‭ ‬ورحيمة‭ ‬وذكية‭ ‬سياسيًا،‭ ‬وكانت‭ ‬تفتخر‭ ‬بكونها‭ ‬سيدة‭ ‬أولى‭ ‬ناشطة،‭ ‬ولم‭ ‬يشك‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬تأثيرها‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أصر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مساعدي‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬غرائزها‭ ‬السياسية‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬غرائز‭ ‬زوجها،‭ ‬وكثيرًا‭ ‬ما‭ ‬كانوا‭ ‬يطلبون‭ ‬دعمها‭ ‬لمشروع‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬مناقشته‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭. ‬إرادتها‭ ‬الحديدية،‭ ‬التي‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬سلوكها‭ ‬الخجول‭ ‬ظاهريًا‭ ‬ولهجتها‭ ‬الجنوبية‭ ‬الناعمة،‭ ‬ألهمت‭ ‬مراسلي‭ ‬واشنطن‭ ‬بأن‭ ‬يطلقوا‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الماغنوليا‭ ‬الفولاذية‮»‬‭.‬

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