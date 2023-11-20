وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر

وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر
التاريخ
11/20/2023 7:10:46 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، أقرب مستشاري جيمي كارتر خلال فترة ولايته كرئيس للولايات المتحدة والعقود الأربعة التي تلتها كعاملين في المجال الإنساني العالمي، عن عمر يناهز 96 عامًا. قال مركز كارتر إنها توفيت يوم الأحد بعد إصابتها بالخرف وعانت عدة أشهر من تدهور صحتها. استمر زواج كارتر وقرينته أكثر من 77 عامًا، وأقاما ما وصفه كلاهما بـ«الشراكة الكاملة». على عكس العديد من السيدات الأوائل السابقات، شاركت روزالين في اجتماعات مجلس الوزراء، وتحدثت علنًا عن القضايا المثيرة للجدل ومثلت زوجها في الرحلات الخارجية. كان مساعدو الرئيس كارتر يشيرون إليها أحياناً -سراً- على أنها «الرئيسة المشاركة». قال جيمي كارتر لمساعديه خلال سنوات وجودهم في البيت الأبيض، والتي امتدت من عام 1977 إلى عام 1981: «إن روزالين هي أعز أصدقائي... وهي الامتداد المثالي لي، وربما الشخص الأكثر تأثيرًا في حياتي». كانت روزالين كارتر مخلصة ورحيمة وذكية سياسيًا، وكانت تفتخر بكونها سيدة أولى ناشطة، ولم يشك أحد في تأثيرها في حين أصر العديد من مساعدي الرئيس على أن غرائزها السياسية كانت أفضل من غرائز زوجها، وكثيرًا ما كانوا يطلبون دعمها لمشروع ما قبل مناقشته مع الرئيس. إرادتها الحديدية، التي تتناقض مع سلوكها الخجول ظاهريًا ولهجتها الجنوبية الناعمة، ألهمت مراسلي واشنطن بأن يطلقوا عليها اسم «الماغنوليا الفولاذية».
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