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إجراءات كويتية لإلزام موظفي الدولة باحترام الدوام الرسمي

11/20/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تتّجه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الكويتية‭ ‬نحو‭ ‬تعميم‭ ‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬البصمة‭ ‬لمراقبة‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬موظفيها‭ ‬بالدوام‭ ‬الرسمي‭. ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬امتدادا‭ ‬لتوجّه‭ ‬أشمل‭ ‬سلكته‭ ‬الدولة‭ ‬الكويتية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬نحو‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬بأوقات‭ ‬عملهم‭ ‬والتي‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬تباطؤ‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬وتائر‭ ‬العمل‭ ‬وانخفاض‭ ‬مهول‭ ‬في‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظّفين‭ ‬الذين‭ ‬تضعهم‭ ‬بعض‭ ‬الإحصائيات‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬المراتب‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الفعلي‭ ‬بمعدّل‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬حوالي‭ ‬سبع‭ ‬وعشرين‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬لكل‭ ‬موظّف‭. ‬

ويعد‭ ‬ذلك‭ ‬مناقضا‭ ‬تماما‭ ‬لحالة‭ ‬الرفاه‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الموظف‭ ‬الكويتي‭ ‬لجهة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأجر‭ ‬وثراء‭ ‬الحوافز‭ ‬المادية‭ ‬الأخرى‭ ‬قياسا‭ ‬بأوضاع‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدّمة‭.‬

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