إجراءات كويتية لإلزام موظفي الدولة باحترام الدوام الرسمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تتّجه وزارة الداخلية الكويتية نحو تعميم استخدام أجهزة البصمة لمراقبة مدى التزام جميع موظفيها بالدوام الرسمي.
ويأتي ذلك امتدادا لتوجّه أشمل سلكته الدولة الكويتية منذ سنوات نحو الحدّ من ظاهرة عدم التزام الموظفين العموميين بأوقات عملهم والتي نتج عنها تباطؤ شديد في وتائر العمل وانخفاض مهول في إنتاجية الموظّفين الذين تضعهم بعض الإحصائيات في أدنى المراتب العالمية من حيث أوقات العمل الفعلي بمعدّل لا يتجاوز حوالي سبع وعشرين دقيقة في اليوم لكل موظّف.
ويعد ذلك مناقضا تماما لحالة الرفاه التي يعيشها الموظف الكويتي لجهة ارتفاع الأجر وثراء الحوافز المادية الأخرى قياسا بأوضاع الموظفين في كثير من بلدان العالم بما في ذلك بعض البلدان المتقدّمة.
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