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في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للطفل..الزياني: البحرين سباقة في تطبيق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل الأممية

11/20/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬السيد‭ ‬صباح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية،‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬لها‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬المعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التي‭ ‬صدّقت‭ ‬عليها‭ ‬المملكة‭ ‬سنة‭ ‬1992م،‭ ‬وأنها‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬لضمان‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬والسياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬التعليمية،‭ ‬منوّهًا‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الحماية‭ ‬للأطفال،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬حقوقهم‭ ‬من‭ ‬تعليم‭ ‬وصحة‭ ‬وحماية‭ ‬ورعاية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬إيجابية‭ ‬وآمنة‭ ‬لنموهم‭ ‬وتطورهم‭.‬

وأشار‭ ‬الزياني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحتفي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بمسيرة‭ ‬ممتدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬وتمكين‭ ‬أجيال‭ ‬المملكة،‭ ‬تتويجاً‭ ‬لنهجها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأطفال‭ ‬والاستثمار‭ ‬بهم‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للوطن،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بحرص‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬اللازمة‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانات‭ ‬لصون‭ ‬مستقبلهم‭ ‬عبر‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الحديثة،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬المعني‭ ‬بحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تستحضر‭ ‬سجلًا‭ ‬بارزًا‭ ‬للتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الطفولة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬وتكاتف‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬مناسبة‭ ‬يُسلّط‭ ‬فيها‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬وتمكينه‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المحفزة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تنشئة‭ ‬اجتماعية‭ ‬وتعليمية‭ ‬وصحية‭ ‬وثقافية‭ ‬سليمة‭ ‬للطفل‭.‬

وأكد‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬شريحة‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬يحظون‭ ‬برعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لهم‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وحشد‭ ‬الدعم‭ ‬المجتمعي‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭.‬

ولفت‭ ‬الزياني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لتجديد‭ ‬الالتزام‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬والبيئة‭ ‬الصحية‭ ‬لأطفال‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬وما‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬يومية‭ ‬لحقوقهم‭ ‬تترك‭ ‬بصمات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مناحي‭ ‬حياتهم‭ ‬وتحرمهم‭ ‬أبسط‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال،‭ ‬داعيًا‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للانتهاكات‭ ‬المتواصلة‭ ‬بحق‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال،‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬والدعم‭ ‬اللازمين‭ ‬لتحسين‭ ‬ظروفهم‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬والحماية‭ ‬لهم‭.‬

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