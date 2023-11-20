((الـتـجـاريـة الـعـالـمـيـة لـلـسـيـارات)) تدشن 90-Mazda CX بأداء ديناميكي مذهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تغطية: زينب علي
تصوير: محمود بابا
دشنت الوكالة التجارية العالمية للسيارات سيارة الدفع الرباعي الرياضية الجديدة كلياً، 90Mazda- CX
التي تتميز بتصميمها المتفرد ومميزاتها التي توفر تجربة قيادة استثنائية تتجاوز جميع المعايير والتوقعات مع المحافظة على مستوياتها العالية في السلامة والاستدامة الاستثنائية في وسائل الراحة العصرية، مساء أمس الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023.
بدورها أوضحت رئيسة الوكالة التجارية العالمية للسيارات سوزان سلمان كانو : « تم تصميم السيارة بمقاعد تتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب، حيث يمكن لهذه السيارة أن تجمع بكل راحة وانسيابية العائلات والأصدقاء في ثلاثة صفوف .
إن مساحة المقصورة الرحبة وسعة الشحن ومميزات السلامة ووسائل الراحة العديدة تجعل من 90CX- المركبة المفضلة لجميع العائلات ».
وأضافت : تعد 90Mazda- CX
هي الموديل الثاني الذي تقوم بتطويره أبرز مصنع للسيارات في العالم، البينية والموثوقية على الطريق، وتعطي السيارة إحساسا بالحيوية والجمال بفضل استنادها على فلسفة مازدا : كودو أو ما يعرف بـ « روح الحركة ».
وتابعت : تستلهم السيارة تصميمها المتميز من المفهوم الذي ترتكز عليه مازدا في تصميم مختلف سياراتها وهو « الأقل هو الأكثر » مع الانطلاق بأبعادها الديناميكية وتفاصيلها إلى أفق لم يسبق له مثيل . يعد التصميم الداخلي للنسخة الجديدة من هذه السيارة الرائعة بمثابة تحفة فنية تعبيرا عن الجمالية اليابانية في جميع زواياها وأركانها، حيث تدمج ديناميكية الضوء والمواد الطبيعية لتشكيل مساحة منظمة وأنيقة .
ولفتت : « تحتوي السيارة على محرك سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني جديد سعة 3.3 لترات، مدعوم بنظام هجين معتدل بقوة 48 فولتا، ما يجعله أقوى محرك طورته مازدا على الإطلاق، فهو يوفر قوة حصانية تبلغ 345 حصانا وعزم دوران يبلغ 369 رطل قدم 500
نيوتن / متر عند استخدام الوقود الممتاز الموصى به . تضمن بنية الدفع الرباعي الجديدة لـ 90Mazda- CX
أداء محافظاً على البيئة، وفي الوقت ذاته تلبية مختلف تطلعات أي شخص يمتطي مقعد القيادة . ومن المميزات الفريدة التي توفرها النسخة الجديدة هو « نظام السائق الشخصي » الذي يضبط مقعد السائق وعجلة القيادة تلقائياً ».
من جهته، علق نائب رئيس الوكالة التجارية العالمية كيه إن سينغ قائلاً : « لقد استطاعت هذه السيارة أن تكون الخيار الأفضل بالفعل في أمريكا الشمالية والأسواق الرئيسية الأخرى .
والآن، أصبح كل شيء جاهزا لتواصل زخمها في مملكة البحرين ».
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