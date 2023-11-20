((الـتـجـاريـة الـعـالـمـيـة لـلـسـيـارات)) تدشن 90-Mazda CX بأداء ديناميكي مذهل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

دشنت الوكالة التجارية العالمية للسيارات سيارة الدفع الرباعي الرياضية الجديدة كلياً، 90Mazda- CX

التي تتميز بتصميمها المتفرد ومميزاتها التي توفر تجربة قيادة استثنائية تتجاوز جميع المعايير والتوقعات مع المحافظة على مستوياتها العالية في السلامة والاستدامة الاستثنائية في وسائل الراحة العصرية، مساء أمس الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023.

بدورها أوضحت رئيسة الوكالة التجارية العالمية للسيارات سوزان سلمان كانو : « تم تصميم السيارة بمقاعد تتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب، حيث يمكن لهذه السيارة أن تجمع بكل راحة وانسيابية العائلات والأصدقاء في ثلاثة صفوف .

إن مساحة المقصورة الرحبة وسعة الشحن ومميزات السلامة ووسائل الراحة العديدة تجعل من 90CX- المركبة المفضلة لجميع العائلات ».

وأضافت : تعد 90Mazda- CX

هي الموديل الثاني الذي تقوم بتطويره أبرز مصنع للسيارات في العالم، البينية والموثوقية على الطريق، وتعطي السيارة إحساسا بالحيوية والجمال بفضل استنادها على فلسفة مازدا : كودو أو ما يعرف بـ « روح الحركة ».

وتابعت : تستلهم السيارة تصميمها المتميز من المفهوم الذي ترتكز عليه مازدا في تصميم مختلف سياراتها وهو « الأقل هو الأكثر » مع الانطلاق بأبعادها الديناميكية وتفاصيلها إلى أفق لم يسبق له مثيل . يعد التصميم الداخلي للنسخة الجديدة من هذه السيارة الرائعة بمثابة تحفة فنية تعبيرا عن الجمالية اليابانية في جميع زواياها وأركانها، حيث تدمج ديناميكية الضوء والمواد الطبيعية لتشكيل مساحة منظمة وأنيقة .

ولفتت : « تحتوي السيارة على محرك سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني جديد سعة 3.3 لترات، مدعوم بنظام هجين معتدل بقوة 48 فولتا، ما يجعله أقوى محرك طورته مازدا على الإطلاق، فهو يوفر قوة حصانية تبلغ 345 حصانا وعزم دوران يبلغ 369 رطل قدم 500

نيوتن / متر عند استخدام الوقود الممتاز الموصى به . تضمن بنية الدفع الرباعي الجديدة لـ 90Mazda- CX

أداء محافظاً على البيئة، وفي الوقت ذاته تلبية مختلف تطلعات أي شخص يمتطي مقعد القيادة . ومن المميزات الفريدة التي توفرها النسخة الجديدة هو « نظام السائق الشخصي » الذي يضبط مقعد السائق وعجلة القيادة تلقائياً ».

من جهته، علق نائب رئيس الوكالة التجارية العالمية كيه إن سينغ قائلاً : « لقد استطاعت هذه السيارة أن تكون الخيار الأفضل بالفعل في أمريكا الشمالية والأسواق الرئيسية الأخرى .



والآن، أصبح كل شيء جاهزا لتواصل زخمها في مملكة البحرين ».