الدكتور يسري عبدالعزيز: الغرغرينا الرطبة أخطر أنواع الغرغرينا لانتشارها سريعا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

* ما‭ ‬غرغرينا‭ ‬القدم‭ ‬السكري؟‭ ‬وما‭ ‬أسبابها؟

الغرغرينا‭ ‬هي‭ ‬موت‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬وفي‭ ‬القدم‭ ‬يكون‭ ‬موت‭ ‬أنسجة‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬مثل‭ ‬إصبع‭ ‬أو‭ ‬منطقة‭ ‬بالقدم‭ ‬مثل‭ ‬الكعب‭. ‬وتتعدد‭ ‬أسباب‭ ‬الغرغرينا‭ ‬أهمها‭ ‬التهاب‭ ‬العصب‭ ‬الطرفي‭ ‬الذي‭ ‬يصيب‭ ‬أغلب‭ ‬مرضى‭ ‬السكر‭ ‬مما‭ ‬يتلف‭ ‬أعصاب‭ ‬الأطراف‭ ‬ويقلل‭ ‬الإحساس‭ ‬بالألم‭ ‬والحرارة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬وبالتالي‭ ‬عند‭ ‬التعرض‭ ‬لضربة‭ ‬أو‭ ‬حرق‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جرح‭ ‬أو‭ ‬كسر‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬به‭ ‬المريض‭ ‬فوراً،‭ ‬وبسبب‭ ‬غياب‭ ‬الألم‭ ‬يهمل‭ ‬المريض‭ ‬حالته‭ ‬ويتأخر‭ ‬في‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭. ‬

سبب‭ ‬آخر‭ ‬وهو‭ ‬ضعف‭ ‬التروية‭ ‬فعند‭ ‬تضيق‭ ‬أو‭ ‬انسداد‭ ‬أحد‭ ‬الشرايين،‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬الدم‭ ‬الكافي‭ ‬المحمل‭ ‬بالأكسجين‭ ‬إلى‭ ‬القدم‭ ‬فيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬الأنسجة‭ ‬الحية‭ ‬والتأثير‭ ‬سلبا‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬الشفاء‭ ‬لباقي‭ ‬أنسجة‭ ‬القدم‭.‬

من‭ ‬الأسباب‭ ‬أيضا‭ ‬الالتهاب‭ ‬البكتيري‭ ‬ونوعه‭ ‬وسرعة‭ ‬انتشار‭ ‬الالتهاب‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬والفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬العلاج‭ ‬السليم‭ ‬والتي‭ ‬كلما‭ ‬طالت‭ ‬زادت‭ ‬شراسة‭ ‬البكتيريا‭ ‬والتي‭ ‬يقابلها‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬المناعة‭ ‬والمقاومة‭ ‬كصفة‭ ‬موجودة‭ ‬عند‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬وخصوصا‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬ملتزم‭ ‬بضبط‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

كذلك‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتزام‭ ‬بالعلاج‭ ‬أو‭ ‬بنظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭.‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬منفردة‭ ‬أو‭ ‬مجتمعة‭ ‬تتضافر‭ ‬مع‭ ‬حدوث‭ ‬جرح‭ ‬بسيط‭ ‬بالقدم‭ ‬وتأخر‭ ‬العلاج‭ ‬الصحيح‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭.‬

* ما‭ ‬الأعراض؟

عند‭ ‬إهمال‭ ‬أي‭ ‬جرح‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬وبتوافر‭ ‬الأسباب‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه،‭ ‬ينتشر‭ ‬الالتهاب،‭ ‬ويشكو‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬تورم‭ ‬القدم‭ ‬واحمرارها‭ ‬وتبدأ‭ ‬الأنسجة‭ ‬الحية‭ ‬في‭ ‬الجرح‭ ‬بالتنكرز‭ ‬والموت‭ ‬ويتحول‭ ‬لونها‭ ‬إلى‭ ‬الأصفر‭ ‬أو‭ ‬الأسود‭ ‬كذلك‭ ‬تفرز‭ ‬رائحة‭ ‬كريهة‭ ‬وصديدا‭. ‬يشعر‭ ‬المريض‭ ‬بعدها‭ ‬بارتفاع‭ ‬في‭ ‬الحرارة،‭ ‬فقدان‭ ‬الشهية،‭ ‬تعب‭ ‬وإرهاق‭ ‬شديدين،‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬حياته‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭.‬

* وهل‭ ‬الأعراض‭ ‬تظهر‭ ‬تدريجيا؟

يعتمد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬شدة‭ ‬الالتهاب‭ ‬وتروية‭ ‬القدم‭ ‬فكل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬انسداد‭ ‬الشرايين‭ ‬شديداً‭ ‬كان‭ ‬الانتشار‭ ‬أسرع‭.‬

* هل‭ ‬هناك‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الغرغرينا؟

هناك‭ ‬الغرغرينا‭ ‬الغازية،‭ ‬والغرغرينا‭ ‬الجافة‭ ‬والغرغرينا‭ ‬الرطبة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الأنواع‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬القدم‭ ‬عند‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬سريعة‭ ‬الانتشار‭ ‬بعد‭ ‬الإصابة‭ ‬بعدوى‭ ‬بكتيرية‭ ‬وتهدد‭ ‬حياة‭ ‬المريض‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬السموم‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

* هل‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الغرغرينا‭ ‬خطيرة‭ ‬؟

تختلف‭ ‬درجات‭ ‬الخطورة‭ ‬عند‭ ‬الإصابة‭ ‬بالغرغرينا‭ ‬من‭ ‬جرح‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬ولكنها‭ ‬تجتمع‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬جزء‭ ‬ميت‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬يجب‭ ‬إزالته‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬ينشر‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬الجسم‭ ‬لاحقاً‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التسمم‭ ‬الدموي‭.‬

* كيف‭ ‬يكون‭ ‬التشخيص؟

يجب‭ ‬أولا‭ ‬زيارة‭ ‬الطبيب‭ ‬أو‭ ‬الجراح‭ ‬المختص،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عمل‭ ‬فحوصات‭ ‬للقدم‭ ‬لتقييم‭ ‬الجرح‭ ‬ومدى‭ ‬انتشار‭ ‬الالتهاب‭ ‬وتحديد‭ ‬نوع‭ ‬الغرغرينا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقييم‭ ‬تروية‭ ‬الشرايين‭ ‬بعمل‭ ‬تخطيط‭ ‬فوق‭ ‬صوتي‭ (‬الدوبلر‭) ‬أو‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬جراح‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬للاستشارة‭ ‬وعمل‭ ‬التدخل‭ ‬اللازم‭ ‬حسب‭ ‬حالة‭ ‬الشرايين‭.‬

* ما‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج؟

الطريقة‭ ‬الأمثل‭ ‬للعلاج‭ ‬هو‭ ‬الوقاية‭ ‬ولكن‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬الغرغرينا‭ ‬فيكون‭ ‬إزالتها‭ ‬جراحياً‭ ‬أولاً،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬المتابعة‭ ‬للقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬التنظيف‭ ‬والتنضير‭ ‬المستمرة‭ ‬للجرح‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬الشفاء‭ ‬التام‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العناية‭ ‬بالجروح‭ ‬فهناك‭ ‬التنظيف‭ ‬بالموجات‭ ‬الصوتية،‭ ‬أو‭ ‬تركيب‭ ‬جهاز‭ ‬شفط‭ ‬يعمل‭ ‬بالضغط‭ ‬السلبي‭ ‬وكذلك‭ ‬يوجد‭ ‬حالياً‭ ‬أنواع‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬الموضعية‭ ‬الحديثة‭ ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬سابقاً‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬إزالة‭ ‬الغرغرينا‭ ‬أولاً‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬انتشارها‭.‬