الدكتور يسري عبدالعزيز: الغرغرينا الرطبة أخطر أنواع الغرغرينا لانتشارها سريعا

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- Akhbar Al Khaleej) يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب ويؤثر أيضًا في الأوعية الدموية والحد من تدفق الدم إلى القدم، فتتكون الخلايا المكافحة للإصابة، لطالما تعرض مرضى السكري للإصابة بعديد من الأمراض الناتجة عنه، وعلى رأسها (الغرغرينا) في الحوار التالي سوف نتعرف على كل ما يخص الغرغرينا مع الدكتور يسري عبد العزيز جراح القدم السكري بمجمع بوابة الخليج.
* ما غرغرينا القدم السكري؟ وما أسبابها؟
الغرغرينا هي موت جزء من جسم الإنسان وهو على قيد الحياة وفي القدم يكون موت أنسجة جزء منها مثل إصبع أو منطقة بالقدم مثل الكعب. وتتعدد أسباب الغرغرينا أهمها التهاب العصب الطرفي الذي يصيب أغلب مرضى السكر مما يتلف أعصاب الأطراف ويقلل الإحساس بالألم والحرارة خاصة في القدم وبالتالي عند التعرض لضربة أو حرق يؤدي إلى جرح أو كسر لا يشعر به المريض فوراً، وبسبب غياب الألم يهمل المريض حالته ويتأخر في استشارة الطبيب.
سبب آخر وهو ضعف التروية فعند تضيق أو انسداد أحد الشرايين، لا يصل الدم الكافي المحمل بالأكسجين إلى القدم فيؤدي إلى موت الأنسجة الحية والتأثير سلبا بشدة على قدرة الشفاء لباقي أنسجة القدم.
من الأسباب أيضا الالتهاب البكتيري ونوعه وسرعة انتشار الالتهاب في القدم والفترة الزمنية التي لم يتم خلالها العلاج السليم والتي كلما طالت زادت شراسة البكتيريا والتي يقابلها ضعف في المناعة والمقاومة كصفة موجودة عند مريض السكري وخصوصا لو كان غير ملتزم بضبط مستوى السكر في الدم.
كذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم من دون الالتزام بالعلاج أو بنظام غذائي صحي.
كل هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة تتضافر مع حدوث جرح بسيط بالقدم وتأخر العلاج الصحيح ما يؤدي إلى ظاهرة القدم السكري.
* ما الأعراض؟
عند إهمال أي جرح في القدم وبتوافر الأسباب المذكورة أعلاه، ينتشر الالتهاب، ويشكو المريض من تورم القدم واحمرارها وتبدأ الأنسجة الحية في الجرح بالتنكرز والموت ويتحول لونها إلى الأصفر أو الأسود كذلك تفرز رائحة كريهة وصديدا. يشعر المريض بعدها بارتفاع في الحرارة، فقدان الشهية، تعب وإرهاق شديدين، عدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي.
* وهل الأعراض تظهر تدريجيا؟
يعتمد ذلك على شدة الالتهاب وتروية القدم فكل ما كان انسداد الشرايين شديداً كان الانتشار أسرع.
* هل هناك أنواع من الغرغرينا؟
هناك الغرغرينا الغازية، والغرغرينا الجافة والغرغرينا الرطبة وهي من أخطر الأنواع بالنسبة إلى القدم عند مريض السكري حيث تكون سريعة الانتشار بعد الإصابة بعدوى بكتيرية وتهدد حياة المريض بعد انتشار السموم في الدم.
* هل كل أنواع الغرغرينا خطيرة ؟
تختلف درجات الخطورة عند الإصابة بالغرغرينا من جرح إلى آخر ولكنها تجتمع في النهاية على أنها جزء ميت من جسم الإنسان يجب إزالته حتى لا ينشر الموت في باقي القدم أو الجسم لاحقاً عن طريق التسمم الدموي.
* كيف يكون التشخيص؟
يجب أولا زيارة الطبيب أو الجراح المختص، حيث يتم عمل فحوصات للقدم لتقييم الجرح ومدى انتشار الالتهاب وتحديد نوع الغرغرينا، ومن ثم تقييم تروية الشرايين بعمل تخطيط فوق صوتي (الدوبلر) أو عرضه على جراح الأوعية الدموية للاستشارة وعمل التدخل اللازم حسب حالة الشرايين.
* ما أحدث طرق العلاج؟
الطريقة الأمثل للعلاج هو الوقاية ولكن عند حدوث الغرغرينا فيكون إزالتها جراحياً أولاً، ومن ثم المتابعة للقيام بعمليات التنظيف والتنضير المستمرة للجرح حتى يتم الشفاء التام بإذن الله.
وبالنسبة إلى العناية بالجروح فهناك التنظيف بالموجات الصوتية، أو تركيب جهاز شفط يعمل بالضغط السلبي وكذلك يوجد حالياً أنواع متعددة من العلاجات الموضعية الحديثة ولكن كما ذكرت سابقاً لا شيء يغني عن إزالة الغرغرينا أولاً والحد من انتشارها.
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