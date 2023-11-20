الدكتور صالح عبد الرزاق يجيب: ما تأثير مرض السكري على القلب عند الأطفال؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بالتزامن مع شهر التوعية بمرض السكري واليوم العالمي للسكري، يجيب الدكتور صالح عبدالرزاق طبيب أطفال وحديثي الولادة عن تأثير
داء السكري على القلب والأوعية الدموية عند الأطفال.
لكن بداية سألناه ما مرض السكري؟
مرض السكري هو حالة مرضية تكون فيها مستويات الجلوكوز (السكر) مرتفعة جدا في الدم إما بسبب عدم وجود كميات كافية من هرمون الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن تحويل السكر إلى طاقة تستفيد منها خلايا الجسم وبالتالي يحمي الجسم من المستويات المرتفعة من السكر في الدم، أو قد يكون سبب مرض السكري نتيجة لخلل في أماكن عمل هرمون الأنسولين في الجسم، رغم وجود هرمون الأنسولين بمستويات مرتفعة إلا أنه غير قادر على خفض مستويات سكر الدم المرتفعة .
حيث عند ارتفاع مستويات السكر فترات طويلة يبدأ تأثير السكر والذي لا يختصر على عضو معين أو جهاز محدد بل يمتد تأثيره إلى جميع أعضاء الجسم فيشمل القلب والدماغ والكلى والكبد والبصر والجلد والعظام ، فحديثنا في هذه المقال يختصر بشكل أكثر على العلاقة ما بين المرض السكري وأمراض القلب عند الأطفال والشباب، حيث تبدأ العلاقة بين مرض السكري وأمراض القلب عند ارتفاع مستويات السكر في الدم فترات طويلة، ومع مرور الوقت يبدأ السكر بإتلاف الخلايا المبطنة للأوعية الدموية حيث يسمح بتراكم الدهون الضارة داخل الأوعية وبالتالي يؤدي ذلك إلى تصلب الأوعية الدموية وضيقها، وهذا ينعكس على انخفاض تدفق الدم إلى أعضاء الجسم ومنها القلب، حيث يؤدي إلى ما يسمى باعتلال عضلة القلب السكري، وهو أحد المضاعفات الخطيرة التي تسبب فشل عضلة القلب وبالتالي انخفاض ضخ الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة.
وأيضا من تأثيرات السكري على القلب، ما يسمى بمرض القلب التاجي، حيث يحدث بسبب تصلب الأوعية المغذية لعضلة القلب، وبالتالي ارتفاع خطورة الجلطات الدموية والسكتة القلبية والتي بدأ يلاحظ ازدياد نسبة الإصابة بها في أعمار أصغر مقارنة
بالأشخاص الأصحاء .
أيضاً من مضاعفات مرض السكري، هو تأثيره على الأوعية الدموية الصغيرة المغذية للكلى والأعصاب، الأمر الذي يؤدي إلى اعتلال وظائف الكلى وكذلك يؤثر في الجهاز العصبي على المدى البعيد.
الكثير من الدراسات والأبحاث أكدت أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر فترات طويلة نسبة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية تكون بنسبة أكبر وبأعمار أصغر مقارنة بغيرهم من الأطفال الأصحاء. ومن هذا المنطلق لابد من المتابعات والفحوصات الدورية لمرضى الداء السكري مع اتباع العلاجات والتوصيات التي تحافظ على مستوى السكر ضمن الطبيعي في الدم، مما يسهم ويقلل من خطر تطور أمراض القلب عند المصابين مع مرور الوقت.
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