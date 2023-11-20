الدكتور صالح عبد الرزاق يجيب: ما تأثير مرض السكري على القلب عند الأطفال؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لكن‭ ‬بداية‭ ‬سألناه‭ ‬ما‭ ‬مرض‭ ‬السكري؟

‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬هو‭ ‬حالة‭ ‬مرضية‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬مستويات‭ ‬الجلوكوز‭ (‬السكر‭) ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬إما‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬كميات‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬هرمون‭ ‬الأنسولين‭ ‬وهو‭ ‬الهرمون‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تحويل‭ ‬السكر‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬خلايا‭ ‬الجسم‭ ‬وبالتالي‭ ‬يحمي‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬المستويات‭ ‬المرتفعة‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬سبب‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬نتيجة‭ ‬لخلل‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عمل‭ ‬هرمون‭ ‬الأنسولين‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬هرمون‭ ‬الأنسولين‭ ‬بمستويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬مستويات‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭ ‬المرتفعة‭ .‬

حيث‭ ‬عند‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬يبدأ‭ ‬تأثير‭ ‬السكر‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يختصر‭ ‬على‭ ‬عضو‭ ‬معين‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬محدد‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬تأثيره‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬فيشمل‭ ‬القلب‭ ‬والدماغ‭ ‬والكلى‭ ‬والكبد‭ ‬والبصر‭ ‬والجلد‭ ‬والعظام‭ ‬،‭ ‬فحديثنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المقال‭ ‬يختصر‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬العلاقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المرض‭ ‬السكري‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬عند‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬فترات‭ ‬طويلة،‭ ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬يبدأ‭ ‬السكر‭ ‬بإتلاف‭ ‬الخلايا‭ ‬المبطنة‭ ‬للأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬بتراكم‭ ‬الدهون‭ ‬الضارة‭ ‬داخل‭ ‬الأوعية‭ ‬وبالتالي‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تصلب‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬وضيقها،‭ ‬وهذا‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬ومنها‭ ‬القلب،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬باعتلال‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬السكري،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المضاعفات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬فشل‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬وبالتالي‭ ‬انخفاض‭ ‬ضخ‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬المختلفة‭.‬

وأيضا‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬السكري‭ ‬على‭ ‬القلب،‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بمرض‭ ‬القلب‭ ‬التاجي،‭ ‬حيث‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬تصلب‭ ‬الأوعية‭ ‬المغذية‭ ‬لعضلة‭ ‬القلب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ارتفاع‭ ‬خطورة‭ ‬الجلطات‭ ‬الدموية‭ ‬والسكتة‭ ‬القلبية‭ ‬والتي‭ ‬بدأ‭ ‬يلاحظ‭ ‬ازدياد‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أعمار‭ ‬أصغر‭ ‬مقارنة‭

‬بالأشخاص‭ ‬الأصحاء‭ .‬

أيضاً‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬هو‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬الصغيرة‭ ‬المغذية‭ ‬للكلى‭ ‬والأعصاب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اعتلال‭ ‬وظائف‭ ‬الكلى‭ ‬وكذلك‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭.‬

الكثير‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬نسبة‭ ‬إصابتهم‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬تكون‭ ‬بنسبة‭ ‬أكبر‭ ‬وبأعمار‭ ‬أصغر‭ ‬مقارنة‭ ‬بغيرهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الأصحاء‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬المتابعات‭ ‬والفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬لمرضى‭ ‬الداء‭ ‬السكري‭ ‬مع‭ ‬اتباع‭ ‬العلاجات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬ضمن‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬تطور‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬عند‭ ‬المصابين‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬