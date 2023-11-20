تخصيص عائدات التذاكر لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬أهمية‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والعون‭ ‬لهم‭: ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭ ‬وما‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬صعبة،‭ ‬اتخذنا‭ ‬القرار‭ ‬بتخصيص‭ ‬العوائد‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬تذاكر‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬المعنيين‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعطاء‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬المساعدة‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬لتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومساهمتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬خارج‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬وإيماناً‭ ‬بقوة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تشتد‭ ‬فيها‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العوائد‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لتوفير‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وتستعد‭ ‬قطر‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬للدولة‭ ‬تنظيم‭ ‬نسختي‭ ‬1988‭ ‬و2011‭. ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يتنافس‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭. ‬

وتحتضن‭ ‬تسعة‭ ‬استادات‭ ‬المباريات‭ ‬الـ51‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬