-->

Tuesday, 21 November 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخصيص عائدات التذاكر لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني

11/20/2023 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬تخصيص‭ ‬عوائد‭ ‬مبيعات‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬حرجة‭ ‬تستوجب‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬المساندة‭ ‬وتقديم‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬اللازمة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬أهمية‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والعون‭ ‬لهم‭: ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭ ‬وما‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬صعبة،‭ ‬اتخذنا‭ ‬القرار‭ ‬بتخصيص‭ ‬العوائد‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬تذاكر‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬المعنيين‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعطاء‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬المساعدة‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬لتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومساهمتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬خارج‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬وإيماناً‭ ‬بقوة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تشتد‭ ‬فيها‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العوائد‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لتوفير‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وتستعد‭ ‬قطر‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬للدولة‭ ‬تنظيم‭ ‬نسختي‭ ‬1988‭ ‬و2011‭. ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يتنافس‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭. ‬

وتحتضن‭ ‬تسعة‭ ‬استادات‭ ‬المباريات‭ ‬الـ51‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

MENAFN20112023000055011008ID1107460366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث