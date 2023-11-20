تخصيص عائدات التذاكر لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الدوحة
– (أ ف ب): أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر مطلع عام 2024 تخصيص عوائد مبيعات تذاكر مباريات البطولة القارية لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني «الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة».
وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم: «في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا لدعم جهود الإغاثة وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين»، من دون اعطاء معلومات عن نسبة المساعدة المخصصة من عملية بيع التذاكر.
وأضاف أن هذه المبادرة «تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه رياضة كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيماناً بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات، وخاصة في أوقات الأزمات التي تشتد فيها الحاجة إلى تقديم المساعدة».
تجدر الاشارة إلى أن العوائد سيتم تخصيصها لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة حيث سبق للدولة تنظيم نسختي 1988 و2011. ومن المقرّر أن يتنافس 24 منتخباً على لقب البطولة.
وتحتضن تسعة استادات المباريات الـ51 ضمن البطولة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.
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