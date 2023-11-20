رونالدو يحتفل بـ ((علامة البرتغال الكاملة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفل كريستيانو رونالدو بتحقيق إنجاز تاريخي مع «منتخب البرتغال»، بالوصول إلى خط النهاية في التصفيات الأوروبية بالعلامة الكاملة لأول مرة، وبتحقيق الانتصار العاشر على التوالي، الأحد. وتفوقت البرتغال 2 - 0 على أيسلندا، في الجولة الأخيرة؛ بفضل هدفيْ برونو فرنانديز والبديل ريكاردو هورتا، ولم يتمكن القائد رونالدو من هز الشِّباك، رغم محاولاته المتعددة خلال المباراة بأكملها. ووصلت البرتغال إلى 30 نقطة، في المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية، رغم واقع الوجود في مجموعة سهلة تضم سلوفاكيا ولوكسمبورغ وأيسلندا والبوسنة وليختنشتاين. ونشر رونالدو، قائد «النصر» السعودي، عدة صور من المباراة على حسابه بمنصة «إكس»، وأثناء الاحتفال بالانتصار، وكتب: «إنجاز تاريخي، العلامة الكاملة بنسبة 100 في المائة، كل التهنئة للبرتغال».
واكتفى رونالدو بالمركز الثاني في قائمة هدّافي تصفيات أوروبا برصيد 10 أهداف، بينما انفرد روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا، بالقمة برصيد 14 هدفاً، بعدما سجل 4 أهداف، خلال انتصار بلاده 5 - 0 على أذربيجان، الأحد أيضاً.
ورغم توقف رصيد رونالدو، فإنه يعيش موسماً رائعاً وينفرد بقائمة هدّافي المنتخبات في تاريخ كرة القدم برصيد 128 هدفاً في 205 مباريات، منذ ظهوره الدولي الأول في أغسطس (آب) 2003.
كما يتصدر رونالدو قائمة هدّافي «الدوري السعودي»، على حساب عدد من الهدّافين البارزين، برصيد 13 هدفاً في 12 مباراة، إلى جانب تسجيل 3 أهداف في ثلاث مباريات بـ«دوري أبطال آسيا».
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