رونالدو يحتفل بـ ((علامة البرتغال الكاملة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واكتفى‭ ‬رونالدو‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬هدّافي‭ ‬تصفيات‭ ‬أوروبا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬أهداف،‭ ‬بينما‭ ‬انفرد‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو،‭ ‬مهاجم‭ ‬بلجيكا،‭ ‬بالقمة‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفاً،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف،‭ ‬خلال‭ ‬انتصار‭ ‬بلاده‭ ‬5‭ - ‬0‭ ‬على‭ ‬أذربيجان،‭ ‬الأحد‭ ‬أيضاً‭.‬

ورغم‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬رونالدو،‭ ‬فإنه‭ ‬يعيش‭ ‬موسماً‭ ‬رائعاً‭ ‬وينفرد‭ ‬بقائمة‭ ‬هدّافي‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬برصيد‭ ‬128‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬205‭ ‬مباريات،‭ ‬منذ‭ ‬ظهوره‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ (‬آب‭) ‬2003‭.‬

كما‭ ‬يتصدر‭ ‬رونالدو‭ ‬قائمة‭ ‬هدّافي‭ ‬‮«‬الدوري‭ ‬السعودي‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهدّافين‭ ‬البارزين،‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بـ‮«‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬