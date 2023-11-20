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رونالدو يحتفل بـ ((علامة البرتغال الكاملة))

11/20/2023 7:10:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفل‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬بتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬مع‭ ‬‮«‬منتخب‭ ‬البرتغال‮»‬،‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الأوروبية‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬وبتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬العاشر‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬الأحد‭. ‬وتفوقت‭ ‬البرتغال‭ ‬2‭ - ‬0‭ ‬على‭ ‬أيسلندا،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬بفضل‭ ‬هدفيْ‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديز‭ ‬والبديل‭ ‬ريكاردو‭ ‬هورتا،‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬القائد‭ ‬رونالدو‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشِّباك،‭ ‬رغم‭ ‬محاولاته‭ ‬المتعددة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬بأكملها‭. ‬ووصلت‭ ‬البرتغال‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬رغم‭ ‬واقع‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سهلة‭ ‬تضم‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬ولوكسمبورغ‭ ‬وأيسلندا‭ ‬والبوسنة‭ ‬وليختنشتاين‭. ‬ونشر‭ ‬رونالدو،‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬السعودي،‭ ‬عدة‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬بمنصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬وأثناء‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالانتصار،‭ ‬وكتب‭: ‬‮«‬إنجاز‭ ‬تاريخي،‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬كل‭ ‬التهنئة‭ ‬للبرتغال‮»‬‭.‬

واكتفى‭ ‬رونالدو‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬هدّافي‭ ‬تصفيات‭ ‬أوروبا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬أهداف،‭ ‬بينما‭ ‬انفرد‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو،‭ ‬مهاجم‭ ‬بلجيكا،‭ ‬بالقمة‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفاً،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف،‭ ‬خلال‭ ‬انتصار‭ ‬بلاده‭ ‬5‭ - ‬0‭ ‬على‭ ‬أذربيجان،‭ ‬الأحد‭ ‬أيضاً‭.‬

ورغم‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬رونالدو،‭ ‬فإنه‭ ‬يعيش‭ ‬موسماً‭ ‬رائعاً‭ ‬وينفرد‭ ‬بقائمة‭ ‬هدّافي‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬برصيد‭ ‬128‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬205‭ ‬مباريات،‭ ‬منذ‭ ‬ظهوره‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ (‬آب‭) ‬2003‭.‬

كما‭ ‬يتصدر‭ ‬رونالدو‭ ‬قائمة‭ ‬هدّافي‭ ‬‮«‬الدوري‭ ‬السعودي‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهدّافين‭ ‬البارزين،‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بـ‮«‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

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