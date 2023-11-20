تونس تسمح لأكثر من 26 ألف متفرج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تونس
– (د ب أ): ذكرت تقارير إخبارية أمس الإثنين أن السلطات التونسية وافقت على حضور أكثر من 26 ألف مشجع في المباراة المرتقبة بين الترجي والنجم الساحلي التونسيين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
ويستضيف الترجي مواطنه النجم الساحلي يوم السبت المقبل على ملعب رادس بالعاصمة، كما تجرى مباراة الإياب أيضا على نفس الملعب بسبب الأشغال في ملعب سوسة معقل فريق النجم.
وذكرت إذاعة «جوهرة» التونسية الخاصة أن الاجتماع التنظيمي للسلطات بولاية بن عروس أمس الإثنين، شهد الموافقة على حضور 25 ألفا من مشجعي الترجي من بينهم أكثر من 15 ألفا من حاملي الاشتراكات الخاصة بالنادي.
كما تمت الموافقة على منح 1500 تذكرة لمشجعي فريق النجم الساحلي على أن تكون المعاملة بالمثل مع جمهور الترجي في مباراة العودة. وتبدأ عمليات بيع تذاكر المباراة يوم الخميس المقبل.
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