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تونس تسمح لأكثر من 26 ألف متفرج

11/20/2023 7:10:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تونس‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إخبارية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬التونسية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬بين‭ ‬الترجي‭ ‬والنجم‭ ‬الساحلي‭ ‬التونسيين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويستضيف‭ ‬الترجي‭ ‬مواطنه‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬رادس‭ ‬بالعاصمة،‭ ‬كما‭ ‬تجرى‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الملعب‭ ‬بسبب‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سوسة‭ ‬معقل‭ ‬فريق‭ ‬النجم‭.‬

وذكرت‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬جوهرة‮»‬‭ ‬التونسية‭ ‬الخاصة‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنظيمي‭ ‬للسلطات‭ ‬بولاية‭ ‬بن‭ ‬عروس‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬شهد‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬25‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬الترجي‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الاشتراكات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنادي‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬1500‭ ‬تذكرة‭ ‬لمشجعي‭ ‬فريق‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬العودة‭. ‬وتبدأ‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

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