رحلة سعودية صعبة إلى الأردن.. وسوريا لفكّ عقدة اليابان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬التسع‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬تحجز‭ ‬تلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬مقاعدها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬آسيا‭ ‬تتمثل‭ ‬بثمانية‭ ‬منتخبات‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬ارتفاعها‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬بحسب‭ ‬نتائج‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭.‬

ويحتضن‭ ‬استاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والسعودية،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬باكستان‭ ‬4‭-‬0‭ ‬وتعادل‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬طاجيكستان‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الخميس‭.‬

وستُفتح‭ ‬أبواب‭ ‬مدرجات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬مجاناً‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإقبال‭ ‬الضعيف‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭.‬

ويبدو‭ ‬مشوار‭ ‬المدرب‭ ‬المغربي‭ ‬الحسين‭ ‬عموتا‭ ‬معقداً‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬الطامحة‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬المونديال،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وتعرّض‭ ‬لسلسة‭ ‬انتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬الأداء‭.‬

وفيما‭ ‬عاد‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬بطائرة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬دوشانبي،‭ ‬تصل‭ ‬بعثة‭ ‬السعودية‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬ثامن‭ ‬إلى‭ ‬المونديال‭ ‬إلى‭ ‬عمان‭ ‬الاثنين،‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الاحساء‭.‬

وتبدو‭ ‬صفوف‭ ‬الأردن‭ ‬مكتملة‭ ‬يتقدمها‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬جناح‭ ‬مونبلييه‭ ‬الفرنسي،‭ ‬فيما‭ ‬تفتقد‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬خدمات‭ ‬المصابين‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬وياسر‭ ‬الشهراني،‭ ‬وعبدالإله‭ ‬العمري‭ ‬وناصر‭ ‬الدوسري‭.‬





فلسطين‭ ‬تواجه‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مباراة‭ ‬فلسطين‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬حضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬تصب‭ ‬الترشيحات‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬سوكروز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬الأخير‭.‬

وكانت‭ ‬فلسطين‭ ‬تعادلت‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬سلباً‭ ‬فيما‭ ‬فازت‭ ‬أستراليا‭ ‬بسباعية‭ ‬على‭ ‬بنغلادش‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬لبنان‭.‬

وأكّد‭ ‬مدرب‭ ‬فلسطين‭ ‬التونسي‭ ‬مكرم‭ ‬دبوب‭ ‬أنه‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭: ‬‮«‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬مع‭ ‬علمنا‭ ‬بقوة‭ ‬المنافس،‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬افتتاحاً‭ ‬على‭ ‬إندونيسيا‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬يتطلع‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فيتنام،‭ ‬الفائزة‭ ‬بدورها‭ ‬على‭ ‬الفلبين‭ ‬بهدفين‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربها‭ ‬‮«‬الساحر‭ ‬الأبيض‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيليب‭ ‬تروسييه‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬العراق‭ ‬الإسباني‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬هانوي‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬خصمنا‭ ‬قوي‭ ‬ومنظم،‭ ‬وكل‭ ‬منا‭ ‬يريد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭. ‬أنا‭ ‬معجب‭ ‬بأداء‭ ‬فيتنام،‭ ‬فهم‭ ‬يمتازون‭ ‬ببناء‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬الخلف،‭ ‬وهذه‭ ‬قوة‭ ‬تميزها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جودة‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وتبحث‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتأهل‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬المونديال‭ ‬عن‭ ‬فك‭ ‬العقدة‭ ‬اليابانية‭ ‬عندما‭ ‬تستقبله‭ ‬في‭ ‬أرضها‭ ‬المفترضة‭ ‬مدينة‭ ‬جدّة‭ ‬السعودية‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬1-0‭ ‬وانتصار‭ ‬الساموراي‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬ميانمار‭ ‬5‭-‬0‭.‬

ولم‭ ‬تنجح‭ ‬سوريا‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭ (‬7‭ ‬خسارات‭ ‬وتعادلان‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬التقيا‭ ‬آخر‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬عام‭ ‬2017‭ (‬1-1‭).‬

وقال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هكتور‭ ‬كوبر‭ ‬مدرب‭ ‬سوريا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تابعنا‭ ‬اليابان‭ ‬ونعلم‭ ‬انها‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬ولكن‭ ‬هدفنا‭ ‬وطموحنا‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬





الإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬لفك‭ ‬الارتباط‭ ‬

وتستضيف‭ ‬البحرين‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قمة‭ ‬لفكّ‭ ‬ارتباط‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬2‭-‬0‭ ‬والثانية‭ ‬على‭ ‬نيبال‭ ‬4‭-‬0‭.‬

وأكّد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنتونيو‭ ‬بيتسي‭ ‬مدرب‭ ‬البحرين‭ ‬اهمية‭ ‬مباراة‭ ‬الامارات‭ ‬التي‭ ‬يعرفها‭ ‬جيداً،‭ ‬بعدما‭ ‬درّب‭ ‬الوصل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مركزين‭ ‬ومرتاحين‭ ‬وأن‭ ‬نمضي‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬مدرب‭ ‬الامارات‭ ‬راضياً‭ ‬عن‭ ‬اكتفاء‭ ‬لاعبيه‭ ‬بتسجيل‭ ‬اربعة‭ ‬أهداف‭ ‬جاءت‭ ‬جميعها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬نيبال‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬تحليل‭ ‬المباراة‭ ‬والنظر‭ ‬إلى‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والسلبيات‭. ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬الأداء‭ ‬منخفضا‮»‬‭.‬





الكويت‭ ‬لمصالحة‭ ‬جماهيرها‭ ‬

وبعد‭ ‬اكتساحها‭ ‬أفغانستان‭ ‬8‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬تحل‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬الهند‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حلول‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬أفغانستان‭ (‬في‭ ‬السعودية‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لخسارة‭ ‬محبطة‭ ‬على‭ ‬ارضها‭ ‬أمام‭ ‬الهند‭ ‬0‭-‬1‭.‬

وكان‭ ‬للخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أثر‭ ‬سيئ‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬مشجعي‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬النتيجة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬السلبي‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬اللاعبون،‭ ‬حيث‭ ‬غلبت‭ ‬الفوضى‭ ‬بين‭ ‬العناصر‭ ‬وانعدم‭ ‬الترابط‭ ‬بين‭ ‬الخطوط‭ ‬وفرضت‭ ‬الارتجالية‭ ‬نفسها‭.‬

وبعد‭ ‬الاخفاق‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الهند‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬توالياً،‭ ‬لم‭ ‬ينجُ‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬سهام‭ ‬الانتقاد‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬أيضاً‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬بينتو‭ ‬واللاعبين‭.‬

ولم‭ ‬يجرِ‭ ‬بينتو‭ ‬تعديلات‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬التشكيلة،‭ ‬مكتفياً‭ ‬باستدعاء‭ ‬مهاجم‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬إبراهيم‭ ‬كميل،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬فيصل‭ ‬زايد‭ ‬الذي‭ ‬طرد‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬السابق‭ ‬وأحمد‭ ‬الزنكي‭ ‬لارتباطه‭ ‬بدورة‭ ‬تدريبية‭ ‬عسكرية‭ ‬وسلمان‭ ‬العوضي‭ ‬المصاب‭.‬

وأقرّ‭ ‬بينتو‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬بالمستوى‭ ‬المنتظر‭ ‬منه‭: ‬‮«‬أتحمّل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخسارة‭ ‬لأنني‭ ‬صاحب‭ ‬الاختيارات‭. ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأفغاني،‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أشلي‭ ‬ويستوود‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬الشلاحي،‭ ‬أن‭ ‬صعوبات‭ ‬عدة‭ ‬واجهت‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬للتصفيات‭.‬

وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عدة‭ ‬تداولت‭ ‬خبراً‭ ‬مفاده‭ ‬إضراب‭ ‬18‭ ‬لاعباً‭ ‬وقع‭ ‬عليهم‭ ‬اختيار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مستحقات‭ ‬مالية‭ ‬سابقة‭. ‬وقرر‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ضم‭ ‬18‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬للمشاركة‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬والكويت‭.‬

وأشار‭ ‬هارون‭ ‬أميري،‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬حروب‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬القدوم،‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬قراره‭. ‬يحق‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬ما‭ ‬يريد،‭ ‬لكنه‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬جميعاً‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬للمنتخب‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بقيادة‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭ ‬لاعب‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬أمام‭ ‬ضغط‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬شنجن‭ ‬عندما‭ ‬تحلّ‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬سنغافورة‭ ‬5‭-‬0‭ ‬وعودة‭ ‬الصين‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬من‭ ‬تايلاند‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬تحل‭ ‬عمان‭ ‬على‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬تايوان‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬تحل‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقها‭ ‬على‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬برباعية‭.‬



