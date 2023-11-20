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مصر: استقبال 29 طفلا من حديثي الميلاد من غزة

11/20/2023 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ ‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬


أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬استقبال‭ ‬29‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬حديثي‭ ‬الميلاد‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لهم‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استقبالهم‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬الحضانات‭ ‬لهم،‭ ‬وكذلك‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الكاملة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬مجهزة‭ ‬لنقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬المصرية‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء،‭ ‬وسوف‭ ‬سيتم‭ ‬فرز‭ ‬الأطفال‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الطبي‭ ‬لهم‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان‭ ‬المصرية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬فرق‭ ‬طبية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬للكشف‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬ومتابعة‭ ‬حالتهم‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬التمريض‭ ‬اللازم‭ ‬للحالات‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬طبيب‭ ‬و25‭ ‬ألف‭ ‬ممرضة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وأن‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وفي‭ ‬انتظار‭ ‬أي‭ ‬جريح‭ ‬أو‭ ‬مصاب‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الكاملة‭ ‬فور‭ ‬دخوله‭ ‬من‭ ‬المعبر،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬20 % ‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬تدخلات‭ ‬علاجية‭ ‬عاجلة،‭ ‬وكذلك‭ ‬يحتاجون‭ ‬رعاية‭ ‬فائقة‭ ‬ومكثفة‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬حالاتهم‭ ‬الصحية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التقديرات‭ ‬الأولية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬مصابة‭ ‬وتتنوع‭ ‬إصاباتهم‭ ‬ومشاكلهم‭ ‬الصحية‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬استقبال‭ ‬مرضى‭ ‬الأورام‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لاستكمال‭ ‬علاجهم‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬استقبال‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬يتطلب‭ ‬توفير‭ ‬العلاج‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬ألفا‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

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