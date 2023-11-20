مصر: استقبال 29 طفلا من حديثي الميلاد من غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة
– سيد عبدالقادر:
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، انه تم استقبال 29 طفلا من حديثي الميلاد من قطاع غزة، وذلك لتقديم كل سبل الدعم والرعاية الصحية لهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الأطفال الذين تم استقبالهم سيتم توفير الحضانات لهم، وكذلك الرعاية الطبية الكاملة، مشيرا إلى أنه تم توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية بشمال سيناء، وسوف سيتم فرز الأطفال وتقديم الدعم الطبي لهم بشكل سريع.
وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية إنه تم تجهيز فرق طبية عالية المستوى للكشف الطبي على الأطفال ومتابعة حالتهم كما تم توفير التمريض اللازم للحالات.
جدير بالذكر أنه تم نشر 38 ألف طبيب و25 ألف ممرضة للعمل في خدمة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وأن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة وفي انتظار أي جريح أو مصاب لتقديم المساعدة الكاملة فور دخوله من المعبر، حيث يوجد من 10 إلى 20 % من المرضى يحتاجون إلى تدخلات علاجية عاجلة، وكذلك يحتاجون رعاية فائقة ومكثفة وذلك نظرا إلى حالاتهم الصحية، كما أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ما يقرب من 28 ألف حالة مصابة وتتنوع إصاباتهم ومشاكلهم الصحية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إنه تم استقبال مرضى الأورام من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بالتوازي مع استقبال الجرحى والمصابين، مضيفا أن العمل الإنساني يتطلب توفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة البالغ عددهم أكثر من 350 ألفا داخل قطاع غزة.
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