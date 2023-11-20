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حكومة حماس: قطاع غزة يتعرض لحملة تجويع متعمدة

11/20/2023 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬التابع‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬القطاع‭ ‬يتعرض‭ ‬لحملة‭ ‬تجويع‭ ‬متعمدة‭ ‬بموازاة‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬45‭ ‬يوما‭. ‬وحمل‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وإسرائيل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تردي‭ ‬الحالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وجفاف‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬الحالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬تتفاقم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬ويزداد‭ ‬الوضع‭ ‬الميداني‭ ‬‮«‬كارثية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬الأسواق‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬جفاف‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية‭ ‬كالطحين‭ ‬والزيت‭ ‬والأرز‭ ‬والمعلبات‭ ‬بأنواعها‭ ‬المختلفة‭. ‬ولفت‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬التوقف‭ ‬التام‭ ‬لعمل‭ ‬المخابز،‭ ‬وبالتالي‭ ‬انعدام‭ ‬مئات‭ ‬الأصناف‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬تماماً‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬النازحين‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أصبحت‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬وفوق‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية،‭ ‬مما‭ ‬أوجد‭ ‬إقبالاً‭ ‬متزايداً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المواد‭ ‬الإغاثية‭ ‬الأساسية‭ ‬غير‭ ‬الموجودة‭ ‬أصلاً،‭ ‬ما‭ ‬ينذر‭ ‬بحدوث‭ ‬مجاعة‭ ‬وانتشار‭ ‬للأمراض‭ ‬والأوبئة‭. ‬ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬برودة‭ ‬الطقس‭ ‬وهطول‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬ومستلزمات‭ ‬تعين‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬المناخ‭ ‬والأمطار‭ ‬وفصل‭ ‬الشتاء‭.‬

وطالب‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬بوقف‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬التجويع‭ ‬المقصودة‭ ‬التي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬وينفذها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬والغذائية‭ ‬وفتح‭ ‬المعابر‭ ‬لإنقاذ‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالوقوف‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬وبفتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬وإمداد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬والأساسية‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬حقيقية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أوتشا‭) ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬أعضاء‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وشمالها،‭ ‬حيث‭ ‬انقطع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭.‬‮
‬وذكر‭ ‬المكتب،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يعمدون‭ ‬نظراً‭ ‬لنقص‭ ‬مرافق‭ ‬الطهي‭ ‬والوقود،‭ ‬إلى‭ ‬استهلاك‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الخضار‭ ‬النيئة‭ ‬أو‭ ‬الفواكه‭ ‬غير‭ ‬الناضجة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬مخابز‭ ‬عاملة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬والمياه‭ ‬ودقيق‭ ‬القمح‭ ‬والأضرار‭ ‬الهيكلية،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬دقيق‭ ‬القمح‭ ‬متوافراً‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬كما‭ ‬تواجه‭ ‬الماشية‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‭ ‬والموت‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الأعلاف‭ ‬والمياه‭. ‬وفرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬إغلاقا‭ ‬شاملا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ومنعت‭ ‬إمدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والدواء،‭ ‬باستثناء‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬سمحت‭ ‬بإدخالها‭ ‬من‭ ‬مصر،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬تخصيصه‭ ‬لجنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

ومنذ‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬دخلت‭ ‬1268‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالإمدادات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬مصر‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬كان‭ ‬يدخل‭ ‬إليه‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬شاحنة‭ ‬يوميا‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭.‬

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