رئيس الاتحاد الإفريقي: ((لا عذر)) للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬‮«‬كومباكت‭ ‬ويذ‭ ‬أفريكا‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬دولتان‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬طالبت‭ ‬به‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأطلقت‭ ‬ألمانيا‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كومباكت‭ ‬ويذ‭ ‬أفريكا‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليها‭ ‬رئاسة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭.‬