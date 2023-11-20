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رئيس الاتحاد الإفريقي: ((لا عذر)) للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

11/20/2023 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدان‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬عذر‮»‬‭ ‬للقصف‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬غزالي‭ ‬عثماني‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬مدان‭... ‬لكن‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬لا‭ ‬عذر‭ ‬له‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬برلين‭: ‬‮«‬تخيّلوا‭ ‬الطفل‭ ‬الذي‭ ‬رأى‭ ‬أمه‭ ‬أو‭ ‬والده‭ ‬يُقتلان‭... ‬هذا‭ ‬يولّد‭ ‬التطرف‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬‮«‬كومباكت‭ ‬ويذ‭ ‬أفريكا‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬دولتان‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬طالبت‭ ‬به‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأطلقت‭ ‬ألمانيا‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كومباكت‭ ‬ويذ‭ ‬أفريكا‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليها‭ ‬رئاسة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭.‬

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