رئيس الاتحاد الإفريقي: ((لا عذر)) للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برلين
– (أ ف ب): أدان رئيس الاتحاد الإفريقي أمس الإثنين الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر على أراضي الدولة العبرية، معتبراً أن «لا عذر» للقصف المكثف على قطاع غزة. وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني إن ما قامت به حماس «مدان... لكن رد الفعل لا عذر له». وأضاف خلال مؤتمر صحفي في برلين: «تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف».
وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي في حديثه على هامش مؤتمر مجموعة العشرين «كومباكت ويذ أفريكا 2023» الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في إفريقيا أنه «طالما ليس هناك دولتان بحسب ما طالبت به الأمم المتحدة فلن يكون هناك سلام في هذه المنطقة». وأطلقت ألمانيا مبادرة «كومباكت ويذ أفريكا» عام 2017 خلال فترة توليها رئاسة مجموعة العشرين.
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