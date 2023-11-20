أثنوا على تدشين المركز لحلّ المشاكل التجارية... وسطاء:مركز تسوية المنازعات سيعزز مناخ الاستثمار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء تعريفياً للوسطاء المسجلين للانضمام إلى مركز تسوية المنازعات التجارية التابع للغرفة، وخلال اللقاء أشاد عضو المكتب التنفيذي رئيس مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات التجارية السيد باسم محمد الساعي بدور الوسطاء في حل النزاعات التجارية، مشيراً إلى أن المركز يوفر منصة مناسبة لأطراف النزاع للوصول إلى حلول ودية وتوافقية.
وقد تضمن اللقاء توزيع الشهادات على الوسطاء المعتمدين لدى مركز تسوية المنازعات التجارية بالغرفة.
وقال الساعي: «إن مركز تسوية المنازعات التجارية يلعب دوراً مهماً في تعزيز المنظومة التجارية في البحرين، من خلال تسهيل حل النزاعات التجارية بطريقة سريعة وفعالة، مما يسهم في حماية حقوق الأطراف التجارية وتعزيز الثقة في النظام التجاري. إلى جانب ذلك يهدف إلى تذليل المشاكل والصعوبات التي تحدّ من قدرة القطاع الخاص على النمو وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية».
من جانبه، أشاد عضو مجلس الأمناء بمركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد يوسف زينل بدور المحامين والمهنيين المختصين في دعم عمل المركز، مشيراً إلى أن الوسطاء يلعبون دوراً حيوياً في مساعدة الأطراف التجارية على الوصول إلى تسويات مرضية، منوهاً إلى أنهم شركاء أساسيون في عمل مركز تسوية المنازعات التجارية، ونحن نقدر عالياً دعمهم وتعاونهم.
وأعرب عدد من الوسطاء المسجلين لدى المركز عن ترحيبهم بتدشين مركز تسوية المنازعات التجارية، مؤكدين أن المركز سيسهم في حل النزاعات التجارية بطريقة فعالة وودية.
وأجمعوا جميعا على أن مركز تسوية المنازعات التجارية سيوفر آلية سريعة وفعالة لحل النزاعات التجارية، وله مزايا عديدة في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات وتلبية المتطلبات العصرية للقطاع التجاري ومجتمع الأعمال على وجه العموم.
وأكدوا أن مملكة البحرين تسعى لأن تكون مركزاً اقتصادياً عالمياً، ويعتبر تأسيس هذا المركز مهما لكونه عامل جذب للمستثمرين ويسهم في توفير البيئة الاستثمارية لتسوية منازعاتهم بشكل ودّي، إلى جانب رفع مستوى الوعي في هذا المجال، لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
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