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أثنوا على تدشين المركز لحلّ المشاكل التجارية... وسطاء:مركز تسوية المنازعات سيعزز مناخ الاستثمار

11/20/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬لقاء‭ ‬تعريفياً‭ ‬للوسطاء‭ ‬المسجلين‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬التابع‭ ‬للغرفة،‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬السيد‭ ‬باسم‭ ‬محمد‭ ‬الساعي‭ ‬بدور‭ ‬الوسطاء‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬التجارية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬مناسبة‭ ‬لأطراف‭ ‬النزاع‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬ودية‭ ‬وتوافقية‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬اللقاء‭ ‬توزيع‭ ‬الشهادات‭ ‬على‭ ‬الوسطاء‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬بالغرفة‭.‬

وقال‭ ‬الساعي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬التجارية‭ ‬بطريقة‭ ‬سريعة‭ ‬وفعالة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬التجارية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬التجاري‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تذليل‭ ‬المشاكل‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تحدّ‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬وتطوير‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وزيادة‭ ‬إسهامه‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بمركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬زينل‭ ‬بدور‭ ‬المحامين‭ ‬والمهنيين‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عمل‭ ‬المركز،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوسطاء‭ ‬يلعبون‭ ‬دوراً‭ ‬حيوياً‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الأطراف‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تسويات‭ ‬مرضية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬شركاء‭ ‬أساسيون‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية،‭ ‬ونحن‭ ‬نقدر‭ ‬عالياً‭ ‬دعمهم‭ ‬وتعاونهم‭.‬

وأعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوسطاء‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬المركز‭ ‬عن‭ ‬ترحيبهم‭ ‬بتدشين‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬التجارية‭ ‬بطريقة‭ ‬فعالة‭ ‬وودية‭.‬

وأجمعوا‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬سيوفر‭ ‬آلية‭ ‬سريعة‭ ‬وفعالة‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‭ ‬التجارية،‭ ‬وله‭ ‬مزايا‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬وتقليل‭ ‬التكاليف،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬وتلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬العصرية‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬ومجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬العموم‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬مركزاً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬عالمياً،‭ ‬ويعتبر‭ ‬تأسيس‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬مهما‭ ‬لكونه‭ ‬عامل‭ ‬جذب‭ ‬للمستثمرين‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لتسوية‭ ‬منازعاتهم‭ ‬بشكل‭ ‬ودّي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لإنشاء‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬المحلي‭ ‬والأجنبي‭.‬

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