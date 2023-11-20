الرئيس التنفيذي لممتلكات يزور بنك البحرين الوطني

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل بنك البحرين الوطني الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، والوفد المرافق له ضمن زيارة رسمية لمقر البنك الرئيسي.
وكان في مقدمة مستقبليه عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، إلى جانب مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في البنك، حيث تم اصطحابهم في جولة بأنحاء المبنى، بالإضافة إلى حضور مراسم تكريم الفائزين ضمن مبادرة «تحدي الابتكار» الداخلية لمجموعة بنك البحرين الوطني والتي تعمل على تعزيز وتشجيع ثقافة الابتكار داخل المجموعة، وتتيح الفرصة لأعضاء المجموعة للمساهمة في استراتيجية النمو الرقمي المستقبلية للبنك من خلال تقديم أفكار إبداعية لمنتجات وخدمات رقمية جديدة.
تلا ذلك عرض تقديمي من قبل فريق بنك البحرين الوطني الذي قدم لمحة شاملة عن استراتيجية البنك. كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع فرص التعاون وخلق القيمة بين شركات محفظة ممتلكات.
هذا ويواصل بنك البحرين الوطني العمل عن كثب مع كل من ممتلكات والمساهمين الآخرين بهدف تعزيز القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين وضمان تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي.
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