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الرئيس التنفيذي لممتلكات يزور بنك البحرين الوطني

11/20/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬ضمن‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لمقر‭ ‬البنك‭ ‬الرئيسي‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اصطحابهم‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بأنحاء‭ ‬المبنى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬مراسم‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الابتكار‮»‬‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وتشجيع‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬داخل‭ ‬المجموعة،‭ ‬وتتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجموعة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬النمو‭ ‬الرقمي‭ ‬المستقبلية‭ ‬للبنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أفكار‭ ‬إبداعية‭ ‬لمنتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة‭.
‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬عرض‭ ‬تقديمي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬لمحة‭ ‬شاملة‭ ‬عن‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭. ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬وخلق‭ ‬القيمة‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬محفظة‭ ‬ممتلكات‭.‬

هذا‭ ‬ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ممتلكات‭ ‬والمساهمين‭ ‬الآخرين‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المحلي‭.‬

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