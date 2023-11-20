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وزارة الخارجية تدشن منظومة قياس الأداء الإلكترونية للوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج

11/20/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬منظومة‭ ‬قياس‭ ‬الأداء‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للوزارة‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭.‬

وقام‭ ‬السفير‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬العرادي‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬باستعراض‭ ‬وشرح‭ ‬منظومة‭ ‬قياس‭ ‬الأداء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬21‭ ‬شاشة‭ ‬عرض‭ ‬إحصائيات‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬بالقطاع،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شاشة‭ ‬وتحديد‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقطاعات‭ ‬والإدارات‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحديث‭ ‬المستمر‭ ‬لنسب‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬والأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للوزارة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بما‭ ‬أنجزه‭ ‬قطاع‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف،‭ ‬وإيجاد‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتحسين‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬مثمنًا‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإعداد‭ ‬منظومة‭ ‬قياس‭ ‬الأداء‭ ‬الإلكترونية‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬قياس‭ ‬الأداء‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬محددة،‭ ‬وعرض‭ ‬معلومات‭ ‬عامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحصائيات‭ ‬بيانية،‭ ‬منها‭ ‬إحصائيات‭ ‬مشتركة‭ ‬ومنها‭ ‬تخصصية‭.‬

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