وزارة الخارجية تدشن منظومة قياس الأداء الإلكترونية للوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة، حفل تدشين منظومة قياس الأداء الإلكترونية للوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.
وقام السفير علي جاسم العرادي رئيس قطاع التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية باستعراض وشرح منظومة قياس الأداء من خلال 21 شاشة عرض إحصائيات تم إعدادها من قبل مجموعة تحليل البيانات بالقطاع، مستعرضًا الهدف من كل شاشة وتحديد المسؤوليات الخاصة بالقطاعات والإدارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج، من خلال التحديث المستمر لنسب إنجاز المشاريع والأولويات الاستراتيجية للوزارة.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير الخارجية بما أنجزه قطاع التنسيق والمتابعة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات في إعداد هذه المنظومة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين الأداء من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، وإيجاد السبل الكفيلة بتحسين جودة العمل بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية، مثمنًا كافة الجهود المبذولة لإعداد منظومة قياس الأداء الإلكترونية.
والجدير بالذكر أن منظومة قياس الأداء الإلكترونية تهدف إلى قياس مؤشرات الأداء في مجالات محددة، وعرض معلومات عامة من خلال إحصائيات بيانية، منها إحصائيات مشتركة ومنها تخصصية.
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