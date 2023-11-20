القائد العام يشيد بالعلاقات الأخوية بين البحرين واليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع بجمهورية اليمن الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد لمشاركته في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشرة صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الدفاع اليمني والوفد المرافق، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية اليمن الشقيقة، التي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في العديد من المجالات وعلى مختلف الأصعدة، كما تم بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بالإضافة إلى بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
MENAFN20112023000055011008ID1107460355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.