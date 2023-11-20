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القائد العام يشيد بالعلاقات الأخوية بين البحرين واليمن

11/20/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬محسن‭ ‬محمد‭ ‬الداعري‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بجمهورية‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للبلاد‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬اليمني‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيقة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬تطوراً‭ ‬وتقدماً‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬غانم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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