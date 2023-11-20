رئيس الأمن العام: البحرين تعمل على بناء خارطة طريق واضحة لإدارة الطوارئ والكوارث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاستعداد‭ ‬والجاهزية‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‭ ‬محتملة،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬آمن‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬مشروعاً‭ ‬وطنياً‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬وجود‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬واضحة‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬والكوارث‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬أهداف‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬سنداي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬ووفق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطوارئ‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬بروتوكولات‭ ‬الاتصال‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الاستجابة‭ ‬والإنذار‭ ‬للطوارئ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬العامة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬والاستعداد‭ ‬والتخطيط‭ ‬إدارياً‭ ‬وميدانياً‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المخاطر‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‭ ‬لحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬وتعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مفهوم‭ ‬المرونة‭ ‬والاستدامة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اطلع‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬اللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬للجنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملخص‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطوارئ‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬استراتيجيات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للأزمات‭ ‬والكوارث‭ ‬وآلية‭ ‬اعداد‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمخاطر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬لتحديث‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الكوارث‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬مواءمتها‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬مع‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬سنداي‭.‬

وتضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬آلية‭ ‬تحليل‭ ‬المخاطر‭ ‬وإدارتها‭ ‬بحسب‭ ‬مطويات‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إدارة‭ ‬وتحليل‭ ‬المخاطر‭ ‬والكوارث‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬الكارثة‭ ‬أو‭ ‬الحالة‭ ‬الطارئة،‭ ‬عبر‭ ‬إجراءات‭ ‬الوقاية‭ ‬وتخفيف‭ ‬حدتها‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الاستجابة‭ ‬والتعافي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عناصر‭ ‬الحوكمة‭ ‬ومراقبة‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬والتمارين‭ ‬والتدريب‭. ‬