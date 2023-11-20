مجلس الوزراء يهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بنجاح ((حوار المنامة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رفع‭ ‬المجلس‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬،‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬سموه‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬والتأكيد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أمن‭ ‬حقيقي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتمام‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬آمال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتطلعاته‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الحوكمة‭ ‬بعد‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لما‭ ‬يحقق‭ ‬آماله‭ ‬وازدهاره،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التقدير‭ ‬الدولي‭ ‬لمبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬بحثه‭ ‬من‭ ‬موضوعات‭ ‬تدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬المرفوع‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬رحب‭ ‬المجلس‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2712‭ ‬بشأن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬هُدن‭ ‬وممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬ممتدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتيسير‭ ‬توفير‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطفال،‭ ‬وحماية‭ ‬المواقع‭ ‬الإنسانية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬المحتجزين،‭ ‬ورفض‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للسكان،‭ ‬ومطالبة‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬بالامتثال‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لإنهاء‭ ‬العنف‭ ‬وتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭.‬

ثم‭ ‬رفع‭ ‬المجلس‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للخيل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬العالمية‭ ‬والملاك‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬بكل‭ ‬تميز‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬لقاء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬بحثه‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬وحول‭ ‬مشروع‭ ‬جسر‭ ‬البحرين‭-‬قطر‭ ‬وتوجيه‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالبلدين‭ ‬لاستكمال‭ ‬الخطط‭ ‬والبدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬بما‭ ‬يدفع‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وجه‭ ‬المجلس‭ ‬تحية‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخراً،‭ ‬شاكراً‭ ‬المجلس‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬شكل‭ ‬تميزها‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬ومعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2023‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المشاركة‭ ‬والحضور‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والتجاري‭ ‬والسياحي‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬مرفوعة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬تتضمن‭ ‬تقريراً‭ ‬إحصائياً‭ ‬بشأن‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬وما‭ ‬شهدته‭ ‬من‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المشاركة‭ ‬والزوار،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬مرفوع‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬التنظيمية‭ ‬بشأن‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

بعدها‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكـرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭.‬

ثم‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬المتميز،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بما‭ ‬يحفز‭ ‬موظفي‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والإبداع‭.‬

2-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للخدمات‭ ‬المجتمعية‭ ‬حول‭ ‬اعتماد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطفولة‭ (‬2023-2027‭) ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬3‭- ‬مرتكزات‭ ‬و8‭ ‬محاور‭ ‬و34‭ ‬هدفا‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬136‭ ‬مبادرة‭ ‬تعزز‭ ‬البرامج‭ ‬والمشروعات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬مبادئ‭ ‬الحماية‭ ‬والرعاية‭ ‬للطفل‭.‬

4-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬مرسوم‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬ميثاق‭ ‬مبادرة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخضر،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬كأول‭ ‬تحالف‭ ‬إقليمي‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمناخ‭.‬

5-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬المنظم‭ ‬للإسكان،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬المستحقة‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وآلية‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬لمعيار‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

6-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬المزمع‭ ‬توقيعها‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

7-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬الجدول‭ ‬المرافق‭ ‬لقرار‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ ‬السياحية‭.‬

8-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

ثم‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1-‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬العالمي‭ ‬للإعلام‭ ‬2023‭.‬

2-‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مسك‭ ‬العالمي‭ ‬2023‭.‬