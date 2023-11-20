مجلس الوزراء يهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بنجاح ((حوار المنامة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، مؤكداً أهمية الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال في افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، وما تضمنته من رؤى سموه للأمن الإقليمي والعالمي، والتأكيد أنه لن يكون هناك أمن حقيقي إلا من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته، وذلك من خلال إتمام حل الدولتين، وأن تكون آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة لما يحقق آماله وازدهاره، منوهاً بالمشاركة الدولية الواسعة في المنتدى والتي تعكس التقدير الدولي لمبادرات مملكة البحرين وما تم بحثه من موضوعات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك في ضوء الاطلاع على التقرير المرفوع من وزير الخارجية بهذا الشأن.
وفي إطار ذي صلة رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن الدعوة إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وخاصة الأطفال، وحماية المواقع الإنسانية والبنية التحتية، والإفراج عن المحتجزين، ورفض التهجير القسري للسكان، ومطالبة جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ هذا القرار لإنهاء العنف وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية.
ثم رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي للخيل، مؤكداً أن الإقبال الكبير على المشاركة من قبل الإسطبلات العالمية والملاك يؤكد مكانة مملكة البحرين في سباقات الخيل، مشيداً بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية العالمية بكل تميز.
بعدها استعرض المجلس لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة وما تم بحثه بشأن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وحول مشروع جسر البحرين-قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع، بما يدفع بمزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
بعد ذلك وجه المجلس تحية شكر وتقدير لكافة الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية التي احتضنتها مملكة البحرين مؤخراً، شاكراً المجلس للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة السياحة ووزارة الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة، وكافة الجهات ذات العلاقة التي شكل تميزها في التنظيم أحد عناصر نجاح هذه الفعاليات، مشيداً في هذا الصدد بما حققه معرض سيتي سكيب البحرين 2023 ومعرض الجواهر العربية 2023 ومعرض العطور العربية 2023، من نجاح كبير على مستوى المشاركة والحضور بما يعكس مكانة مملكة البحرين وما يشهده القطاع العقاري والتجاري والسياحي من نمو وتطور. وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة مرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تتضمن تقريراً إحصائياً بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض وما شهدته من إقبال كبير على صعيد المشاركة والزوار، كما اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الداخلية بشأن الإجراءات الأمنية التنظيمية بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض.
بعدها هنأ المجلس سلطنة عمان الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة ذكـرى العيد الوطني، منوهاً بما تشهده سلطنة عمان من تقدم وتطور وازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
ثم قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1- مذكرة اللجنة التنسيقية حول برنامج الموظف الحكومي المتميز، والذي يهدف إلى تعزيز التنافسية في خدمة العملاء بما يحفز موظفي خدمة العملاء في القطاع الحكومي على مزيد من التميز والإبداع.
2- مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023-2027) والتي تستند إلى 3- مرتكزات و8 محاور و34 هدفا سيتم تنفيذها من خلال 136 مبادرة تعزز البرامج والمشروعات التي تدعم مبادئ الحماية والرعاية للطفل.
4- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية الشقيقة كأول تحالف إقليمي من نوعه يهدف إلى التخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف العالمية ذات العلاقة بالمناخ.
5- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، يهدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
6- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المزمع توقيعها بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
7- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قرار بتعديل الجدول المرافق لقرار تحديد المواقع السياحية.
8- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1- المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام 2023.
2- نتائج المشاركة في منتدى مسك العالمي 2023.
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