في ذكرى يومهم العالمي.. 5500 طفل استشهدوا في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬استشهد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬5500‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نتيجةً‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الوحشية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بينما‭ ‬يوجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬قاصر‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬مفقودين‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬تعرضوا‭ ‬للخطر‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬نتيجة‭ ‬للعدوان‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك‭ ‬دعت‭ ‬الحركة‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬أطفال‭ ‬غزة،‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬جادة‭ ‬لوقف‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي،‭ ‬وإدراج‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬‮«‬قائمة‭ ‬العار‮»‬‭ ‬لانتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬حضت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية،‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬وملموسة‭ ‬لتسريع‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أظهرت‭ ‬مجدداً‭ ‬لامبالاة‭ ‬تقشعر‭ ‬لها‭ ‬الأبدان‭ ‬إزاء‭ ‬الخسائر‭ ‬الكارثية‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمدنيين‭ ‬بسبب‭ ‬قصفها‭ ‬المستمر‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب،‭ ‬وثقت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬حالتين‭ ‬توضيحيتين‭ ‬قتلت‭ ‬فيهما‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬46‭ ‬مدنياً،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬طفلاً،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬

كذلك‭ ‬أشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكبر‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الغارات‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬80‭ ‬عاما،‭ ‬وأصغر‭ ‬الضحايا‭ ‬طفل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬3‭ ‬أشهر‭.‬

وشددت‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬باعتبارها‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭.‬

وحضت‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ملموسة‭ ‬فورية‭ ‬لتسريع‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الطفل‭ ‬العالمي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1954‭ ‬باعتباره‭ ‬مناسبة‭ ‬عالمية‭ ‬يُحتفل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬لتعزيز‭ ‬الترابط‭ ‬الدولي‭ ‬وإذكاء‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬أطفال‭ ‬العالم‭ ‬وتحسين‭ ‬رفاههم‭.‬

وتاريخ‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬مهم‭ ‬لأنه‭ ‬اعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إعلان‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1959،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬كذلك‭ ‬تاريخ‭ ‬اعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1989‭.‬

ومنذ‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬يحتفى‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل‭ ‬بوصفه‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لتاريخ‭ ‬اعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإعلان‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وللاتفاقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭.‬