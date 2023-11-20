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لا ننفي الوجود الفلسطيني.. المتحدث باسم الخارجية الألمانية: الوضع الإنساني في غزة كارثي

11/20/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دور كبير للبحرين في إحلال السلام في المنطقة

لا نؤيد قصف المدارس والمستشفيات وقتل الأطفال مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم

ألمانيا أكبر الدول المانحة لفلسطين.. وندعم وقف إطلاق النار المؤقت

كتب‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭:‬

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬


أكد‭ ‬المستشار‭ ‬د‭. ‬دينيس‭ ‬كوميتات‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يعتبر‭ ‬كارثيا،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬ألمانيا‭ ‬بدعم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المؤقت‭.‬

وأضاف‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حول‭ ‬موقف‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬منافياً‭ ‬لمبادئها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭: ‬‮«‬ندين‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وندعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لإحياء‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬التحرك‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فعّالة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬كوميتات‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭: ‬إن‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬واضحاً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬ومساعي‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إيمان‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بأن‭ ‬الحوار‭ ‬والنهج‭ ‬السلمي‭ ‬والحضاري‭ ‬ضرورة‭ ‬حتمية‭ ‬لتسوية‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭.‬

وأوضح‭ ‬المستشار‭ ‬كوميتات‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬لا‭ ‬تؤيد‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬وقصف‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والأبرياء‭ ‬المدنيين‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬جنسياتهم‭ ‬أو‭ ‬ديانتهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬مطلوب‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬لإعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإعطاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاستقرار‭ ‬المطلوب‭ ‬ووقف‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭. ‬

وحول‭ ‬إيقاف‭ ‬دعم‭ ‬ألمانيا‭ ‬لفلسطين،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬إن‭ ‬الدعم‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬كلياً‭ ‬بل‭ ‬توقف‭ ‬جزئياً‭ ‬مع‭ ‬هجمات‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬تعتبر‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬الدول‭ ‬المانحة‭ ‬لفلسطين‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬تشارك‭ ‬بوصفها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الجهات‭ ‬المانحة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬مثل‭ ‬بناء‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإنمائي؛‭ ‬لأن‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬فاعلة‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لحلّ‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأضاف‭ ‬كوميتات‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لإحلال‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬حتما‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬مستقلة‭ ‬وديمقراطية‭ ‬ومتصلة‭ ‬الأطراف‭ ‬وذات‭ ‬سيادة‭. ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬دعمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التطوير‭ ‬المؤسسي‭ ‬لدولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقبلية‭ ‬سياسيًا،‭ ‬بأموال‭ ‬ضخمة،‭ ‬وبإجراءات‭ ‬ملموسة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كليمنس‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش‭ ‬أن‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬اتسم‭ ‬بلقاءات‭ ‬مهمة‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والأدنى،‭ ‬لمناقشة‭ ‬الاهتمامات‭ ‬الدولية‭ ‬والقضايا‭ ‬المشتركة‭.‬

وأضاف‭ ‬السفير‭: ‬نشعر‭ ‬بحزن‭ ‬الشعب‭ ‬العربي‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهذا‭ ‬يحزننا‭ ‬أيضاً‭ ‬لأن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬مؤلم‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬المدنيون‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬تماماً‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأشار‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬حق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬للأوكرانيين،‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬لن‭ ‬يأتي‭ ‬بالسلاح،‭ ‬ولكن‭ ‬بطرق‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬وكان‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬مناخاً‭ ‬ملائماً‭ ‬لمناقشة‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتوفير‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬ألمانيا‭ ‬متواصلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والبحرين‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوار‭ ‬والتسامح‭ ‬والتضامن‭ ‬وتأكيد‭ ‬احترام‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المنازعات‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬والكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬كركائز‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتعايــش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعاتها‭ ‬في‭ ‬النماء‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭.‬

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