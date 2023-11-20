لا ننفي الوجود الفلسطيني.. المتحدث باسم الخارجية الألمانية: الوضع الإنساني في غزة كارثي

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لا نؤيد قصف المدارس والمستشفيات وقتل الأطفال مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم

ألمانيا أكبر الدول المانحة لفلسطين.. وندعم وقف إطلاق النار المؤقت

كتب‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭:‬

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬





أكد‭ ‬المستشار‭ ‬د‭. ‬دينيس‭ ‬كوميتات‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يعتبر‭ ‬كارثيا،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬ألمانيا‭ ‬بدعم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المؤقت‭.‬

وأضاف‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حول‭ ‬موقف‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬منافياً‭ ‬لمبادئها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭: ‬‮«‬ندين‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وندعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لإحياء‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬التحرك‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فعّالة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬كوميتات‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭: ‬إن‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬واضحاً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬ومساعي‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إيمان‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بأن‭ ‬الحوار‭ ‬والنهج‭ ‬السلمي‭ ‬والحضاري‭ ‬ضرورة‭ ‬حتمية‭ ‬لتسوية‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭.‬

وأوضح‭ ‬المستشار‭ ‬كوميتات‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬لا‭ ‬تؤيد‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬وقصف‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والأبرياء‭ ‬المدنيين‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬جنسياتهم‭ ‬أو‭ ‬ديانتهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬مطلوب‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬لإعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإعطاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاستقرار‭ ‬المطلوب‭ ‬ووقف‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭. ‬

وحول‭ ‬إيقاف‭ ‬دعم‭ ‬ألمانيا‭ ‬لفلسطين،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬إن‭ ‬الدعم‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬كلياً‭ ‬بل‭ ‬توقف‭ ‬جزئياً‭ ‬مع‭ ‬هجمات‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬تعتبر‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬الدول‭ ‬المانحة‭ ‬لفلسطين‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬تشارك‭ ‬بوصفها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الجهات‭ ‬المانحة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬مثل‭ ‬بناء‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإنمائي؛‭ ‬لأن‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬فاعلة‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لحلّ‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأضاف‭ ‬كوميتات‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لإحلال‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬حتما‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬مستقلة‭ ‬وديمقراطية‭ ‬ومتصلة‭ ‬الأطراف‭ ‬وذات‭ ‬سيادة‭. ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬دعمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التطوير‭ ‬المؤسسي‭ ‬لدولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقبلية‭ ‬سياسيًا،‭ ‬بأموال‭ ‬ضخمة،‭ ‬وبإجراءات‭ ‬ملموسة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كليمنس‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش‭ ‬أن‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬اتسم‭ ‬بلقاءات‭ ‬مهمة‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والأدنى،‭ ‬لمناقشة‭ ‬الاهتمامات‭ ‬الدولية‭ ‬والقضايا‭ ‬المشتركة‭.‬

وأضاف‭ ‬السفير‭: ‬نشعر‭ ‬بحزن‭ ‬الشعب‭ ‬العربي‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهذا‭ ‬يحزننا‭ ‬أيضاً‭ ‬لأن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬مؤلم‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬المدنيون‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬تماماً‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأشار‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬حق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬للأوكرانيين،‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬لن‭ ‬يأتي‭ ‬بالسلاح،‭ ‬ولكن‭ ‬بطرق‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬وكان‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬مناخاً‭ ‬ملائماً‭ ‬لمناقشة‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتوفير‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬ألمانيا‭ ‬متواصلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والبحرين‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوار‭ ‬والتسامح‭ ‬والتضامن‭ ‬وتأكيد‭ ‬احترام‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المنازعات‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬والكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬كركائز‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتعايــش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعاتها‭ ‬في‭ ‬النماء‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭.‬