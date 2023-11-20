مشاهد لسيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر - فيديو

مشاهد لسيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر - فيديو
التاريخ
11/20/2023 3:14:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة على موقع إكس، فيديو للعملية العسكرية التي تم خلالها السيطرة على السفينة الإسرائيلية أمس الأحد في البحر الأحمر وذلك ردا على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
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