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مشاهد لسيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر - فيديو

11/20/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة على موقع إكس، فيديو للعملية العسكرية التي تم خلالها السيطرة على السفينة الإسرائيلية أمس الأحد في البحر الأحمر وذلك ردا على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.


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