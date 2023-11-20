الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 13300 شهيد في غزة

الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 13300 شهيد في غزة
التاريخ
11/20/2023 3:14:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 13 ألف و300 شهيد سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع منهم 5600 طفل و3550 امرأة.
وأضاف المكتب في بيان أن القصف الإسرائيلي المتواصل خلف أكثر من 31 ألف إصابة 75% منهم أطفال ونساء.
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