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الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 13300 شهيد في غزة

11/20/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 13 ألف و300 شهيد سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع منهم 5600 طفل و3550 امرأة.


وأضاف المكتب في بيان أن القصف الإسرائيلي المتواصل خلف أكثر من 31 ألف إصابة 75% منهم أطفال ونساء.


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