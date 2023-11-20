فيديو.. فرار جماعي للمستوطنين نحو الملاجئ في تل أبيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو فرارا جماعيا للمستوطنين نحو الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار وإطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب.



وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

وتعد هذه الرشقة إحدى كبرى الرشقات التي تم إطلاقها باتجاه المدينة منذ بداية الحرب.