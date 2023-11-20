فيديو.. فرار جماعي للمستوطنين نحو الملاجئ في تل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو فرارا جماعيا للمستوطنين نحو الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار وإطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
وتعد هذه الرشقة إحدى كبرى الرشقات التي تم إطلاقها باتجاه المدينة منذ بداية الحرب.
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