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أبو عبيدة يكشف تفاصيل خسائر الاحتلال في غزة خلال 72 ساعة

11/20/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" عن تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الـ72 الساعة الماضية منها 10 ناقلات جند.

وقال أبو عبيدة في كلمة صوتية له، إن المجاهدين نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

وأضاف أن المقاومة نصبت كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي.

وأشار إلى أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة، لافتا إلى أن العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادة المقاومة الفلسطينية.

وبيّن أن المجاهدين استهدفوا في حي التوام ناقلة جند وأصابوها بشكلٍ مباشر فنزل منها 3 جنود فأجهزوا عليهم بقذيفة مضادة للأفراد.


ورجح أبو عبيدة أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده.


ولفت أيضا إلى أن هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير والقضاء على المدنيين.

MENAFN20112023000208011052ID1107460017

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