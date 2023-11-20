صحيفة إسرائيلية: عواقب اقتصادية كبيرة لاحتجاز سفينة غالاكسي ليدر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار، سيكون له عواقب اقتصادية واسعة النطاق على إسرائيل.



وبحسب المعلومات الواردة، فإن السفينة كانت تحمل آلاف السيارات وكانت في طريقها إلى الهند. والقلق الرئيسي هو أن الحادث سيتسبب في ارتفاع أسعار النقل البحري إلى إسرائيل، بسبب ارتفاع تكلفة التأمين، وإلغاء المسارات إلى إسرائيل. والذي قد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة عن طريق البحر، مثل استيراد السيارات والماشية.



وأوضح نير غولدشتاين، الرئيس التنفيذي لمعهد الأبحاث الإسرائيلي GFI، في حديث مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن "الضرر الذي ألحقه الحوثيون بممرات الشحن، يمكن أن يكون له تأثير استراتيجي على الواردات إلى إسرائيل وخاصة على عالم الغذاء. ومنذ بداية القتال، رأينا تخوفاً من شركات الشحن من الرسو في إسرائيل، وفي الوقت نفسه ارتفاع أسعار التأمين والنقل البحري إلى إسرائيل. والآن، من المتوقع أن يتزايد هذا الاتجاه بشكل كبير ويضر بالأمن الغذائي الإسرائيلي"، في إشارة إلى القدرة على ضمان الإمدادات الغذائية لإسرائيل خلال ساعات الطوارئ.



وأضاف غولدشتاين أن "أكثر من 70بالمئة من غذائنا يتم استيراده عن طريق البحر، وبشكل رئيسي 85بالمئة من الماشية. ويأتي إلينا عن طريق السفن، عبر موانئ إيلات وأشدود وحيفا. والموانئ الثلاثة أو طرق الوصول إليها أصبحت مهددة من قبل أعدائنا وعلينا الاستعداد لذلك، فالحوثيون يهددون مدخل البحر الأحمر الذي تأتي إلينا من خلاله سفن من أستراليا تحتوي على 15 بالمئة من واردات لحم العجل إلى إسرائيل".



وبحسب غولدشتاين، فإن "اقتران القتال في غزة ولبنان (حيث يتم تربية معظم الدجاج)، ونقص الأيدي العاملة، والأضرار التي لحقت بالمستوردات البحرية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والبيض. واليوم يدفع الإسرائيليون أكثر بنسبة 40 بالمئة من الأوروبيين مقابل اللحوم، ومن المرجح أن تتزايد هذه الفجوة بشكل كبير في الأشهر المقبلة".



بترا