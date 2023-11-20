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فلسطين النيابية تثمن جهود الأجهزة الأمنية في جسر الملك حسين

11/20/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ثمنت لجنة فلسطين النيابية، جهود كوادر الأجهزة الأمنية العاملة في جسر الملك حسين الحدودي.
وقال رئيسها النائب فراس العجارمة، إنه زار اليوم الاثنين، جسر الملك حسين، التقى خلالها مدراء الأجهزة الأمنية، حيث اطلع على الإجراءات المتبعة لتسهيل إجراءات حركة المسافرين والمغادرين وحركة نقل المساعدات والشحن الى الضفة الغربية.
وأضاف العجارمة، في تصريح صحفي، أن الجهود التي تقدم للأشقاء في فلسطين تأتي ترجمة للتوجهات الملكية السامية في دعم صمود الفلسطينيين والتخفيف عليهم في ظل الظروف الراهنة.
وأشاد العجارمة بجهود كوادر الأجهزة الأمنية، مضيفًا أنه غادر اليوم نحو 30 حافلة الى الضفة الغربية، بينما تم استقبال أكثر من 35 حافلة ركاب تم تسهيل اجراءاتهم بالسرعة الممكنة.
وتابع أنه اطلع أيضًا على الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات حركة الشحن والتي تقل مساعدات وبضائع الى الضفة الغربية بأسرع وقت .




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