هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة وتنتظر رد حماس

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة وتنتظر رد حماس
التاريخ
11/20/2023 3:14:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل الأسرى وتنتظر رد من حركة حماس.
وكان الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" أعلن عن تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الـ72 ساعة الماضية منها 10 ناقلات جند.
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