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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة وتنتظر رد حماس

11/20/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل الأسرى وتنتظر رد من حركة حماس.


وكان الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" أعلن عن تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الـ72 ساعة الماضية منها 10 ناقلات جند.


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