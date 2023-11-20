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الخارجية: عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى الآن

11/20/2023 3:14:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى السابعة من مساء الاثنين، على أن تستمر عملية الإجلاء من معبر رفح حتى غدا الثلاثاء.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة إن فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة موجود حاليا في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وتابع القضاة: لم يتمكن 229 أردنيا من الخروج هذا اليوم (الاثنين) وستستمر عملية الإجلاء إلى الغد (الثلاثاء)، ولا يزال المعبر مفتوحا حتى الآن.
وأكد القضاة استمرار استقبال المواطنين الأردنيين، وسيعلن عند إغلاق المعبر هذا المساء عن الرقم النهائي وعدد المواطنين الأردنيين الذين خرجوا من المعبر حيث سيتم تأمينهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن عدد الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 741 شخصاً لغاية اليوم.

المملكة

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