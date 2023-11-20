الخارجية: عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى الآن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى السابعة من مساء الاثنين، على أن تستمر عملية الإجلاء من معبر رفح حتى غدا الثلاثاء.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة إن فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة موجود حاليا في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وتابع القضاة: لم يتمكن 229 أردنيا من الخروج هذا اليوم (الاثنين) وستستمر عملية الإجلاء إلى الغد (الثلاثاء)، ولا يزال المعبر مفتوحا حتى الآن.
وأكد القضاة استمرار استقبال المواطنين الأردنيين، وسيعلن عند إغلاق المعبر هذا المساء عن الرقم النهائي وعدد المواطنين الأردنيين الذين خرجوا من المعبر حيث سيتم تأمينهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن عدد الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 741 شخصاً لغاية اليوم.
المملكة
MENAFN20112023000208011052ID1107460013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.