سرايا القدس: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بحي الزيتون
التاريخ
11/20/2023 3:14:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور حي الزيتون.
وأضافت السرايا إنها أطلقت قذيفة (RPG) مضادة للأفراد بشكل مباشر نحو مجموعة من جنود الاحتلال، موقعة في صفوفهم عدد من القتلى والجرحى.
MENAFN20112023000208011052ID1107460012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.