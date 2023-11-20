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سرايا القدس: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بحي الزيتون

11/20/2023 3:14:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور حي الزيتون.


وأضافت السرايا إنها أطلقت قذيفة (RPG) مضادة للأفراد بشكل مباشر نحو مجموعة من جنود الاحتلال، موقعة في صفوفهم عدد من القتلى والجرحى.

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