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طائرة عسكرية أردنية تقل 24 أردنيا علقوا في قطاع غزة تهبط في عمان

11/20/2023 3:14:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الثانية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حاملة على متنها ٢٤ مواطناً أردنياً إلى مطار ماركا العسكري، والتي سيرتها المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم.


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم اليوم من غزة، عبر معبر رفح، إلى جمهورية مصر العربية بلغ ٨١ شخصاً، تم نقل ٢٤ منهم عبر طائرة سلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري، والباقي يجري العمل على نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.


وأكد السفير القضاة استمرار عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.


 وجدد السفير القضاة دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- [email protected]

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