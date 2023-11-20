قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى

وأضاف في تصريح، في كل مرة نقترب من إنجاز صفقة الأسرى يقوم نتنياهو بالمماطلة وتعطيل الاتفاق والاستمرار في الكذب على جميع الأطراف.

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