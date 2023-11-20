قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى

قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى
التاريخ
11/20/2023 3:14:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنه ليس هناك أي تفاصيل نهائية في الوقت الراهن بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى.
وأضاف في تصريح، في كل مرة نقترب من إنجاز صفقة الأسرى يقوم نتنياهو بالمماطلة وتعطيل الاتفاق والاستمرار في الكذب على جميع الأطراف.
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