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قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى

11/20/2023 3:14:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنه ليس هناك أي تفاصيل نهائية في الوقت الراهن بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى.


وأضاف في تصريح، في كل مرة نقترب من إنجاز صفقة الأسرى يقوم نتنياهو بالمماطلة وتعطيل الاتفاق والاستمرار في الكذب على جميع الأطراف.

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