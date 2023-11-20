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بلدية جرش تتعامل مع 42 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

11/20/2023 3:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر فرق الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، خلال الـ 48 ساعة الماضية، مع 42 ملاحظة توزعت بمختلف مناطق البلدية.


وقال رئيس البلدية، أحمد هاشم العتوم، إنه تم التعامل مع 3 ملاحظات خطرة منها سقوط عمود كهرباء يحمل كابلات ووحدة إنارة قرب دوار الثورة العربية الكبرى في جرش، وانهيار جدار طوب لمنزل بمنطقة سوف بطول 20 مترا وارتفاع متر واحد، بالإضافة إلى انهيار سلسال حجري لمنزل في بلدة سوف أدى إلى إغلاق جزئي لشارع عام.


وأكد العتوم أن جميع الملاحظات التي وردت للبلدية وعددها 39، تنوعت ما بين متوسطة وبسيطة، مشيدا بجهود كوادر غرف الطوارئ الاستثنائية، والتي عكست استعدادا مميزا خلال المنخفض.


ودعا المواطنين لعدم التردد في الإبلاغ عن أي ملاحظة على الرقم الموحد لشكاوى بلدية جرش 0778188108 والذي خصص لاستقبال الملاحظات سواء بالاتصال أو برسائل نصية "واتس اب" أو الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية بهدف توحيد وتنظيم مصدر تلقي الشكاوى، كما تم تخصيص رقم المركز الرئيسي للطوارئ 0263545040 لاستقبال الاتصالات المباشرة.

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