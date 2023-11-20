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معرض فني في تربية الرمثا حول تدوير النفايات

11/20/2023 3:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح مدير التربية والتعليم للواء الرمثا، أيمن صياحين، اليوم الاثنين، معرضا فنيا لتدوير النفايات في مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية للبنات في الرمثا.


وأشارت منظمة المعرض المعلمة ربيعة البشابشة إلى أن فكرة المعرض تهدف إلى تشجيع الطلاب على الحفاظ على البيئة وتقليل حجم النفايات البلاستيكية والعضوية على حد سواء.


وقال الصياحين إن تعزيز فكرة الحفاظ على البيئة عند الطلاب يساعد في إيجاد جيل منتم وواع بأهمية التدوير وإيلائه الأهمية القصوى في الأنشطة اللامنهجية، فضلا عن تعزيز الجانب الفني والابتكار عند الطالبات، الأمر الذي تؤكد عليه مبادرة ولي العهد (لمدرستي أنتمي).


وزار الصياحين غرفة التراث الأردني واستراحة المعرفة واستمع من المعلمة بسمة الشرف عن دور مثل هذه المبادرات في تعريف الطالبات بالتراث وتوفير فضاء معرفي للطالبات داخل المدرسة.


وتفقد الصياحين الغرف الصفية وشارك بعض المواقف التعليمية مع الطالبات، مؤكدا أهمية الالتزام بالدوام المدرسي.

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