كلنا الأردن تطلق سلسلة حواريات حول الدبلوماسية الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، سلسلة من الجلسات الحوارية حول "الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص" في محافظة الزرقاء.



واستضافت الهيئة في الزرقاء، اليوم الاثنين، العين بسام حدادين، الذي تحدث عن أهمية جهود الدبلوماسية الأردنية على الصعيد الدولي والمحلي وتأثيرها على الرأي العام، وتعريف الشباب بأهمية الدور الذي يلعبه الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الصعيد العربي والدولي.



وأشار حدادين إلى أهمية دور الدبلوماسية الأردنية في القضايا الإقليمية والمحلية، واطلاع الشباب على الجهود الرسمية والشعبية في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الأهل بغزة.



من جانبه، تحدث منسق الهيئة في الزرقاء سمير فاخوري، عن أهمية الجهود الملكية في دعم صمود أهلنا في غزة وكيفية دعمهم بشتى الوسائل والطرق، وجهود جلالة الملك والحكومة الأردنية لحث المجتمع الدولي على وقف الحرب على قطاع غزة وتقديم يد العون بشكل مستمر ودائم.



وأوضح فاخوري أن الهدف من خلال هذه الجلسات الحوارية تعزيز مشاركة الشباب في مختلف القضايا المحلية، وربطهم مع مراكز وبيوت الخبرة الرسمية والمدنية وصناع القرار، وتعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب الأردني وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الانفتاح على مختلف الآراء والأفكار المختلفة، إلى جانب قيادة حوار وطني شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية.