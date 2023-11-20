-->

Tuesday, 21 November 2023 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجامعة العربية: إسرائيل ترتكب جرائم يومية في غزة وسط صمت دولي

11/20/2023 3:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب جرائم يومية في غزة، دون أي تحرك دولي.


وأضافت أبو غزالة، في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة جريمة إبادة جماعية، معربة تقديرها لجهود مصر لوقف العدوان على غزة سياسياً وإنسانياً.


بترا

MENAFN20112023000208011052ID1107460006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث