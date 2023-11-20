الجامعة العربية: إسرائيل ترتكب جرائم يومية في غزة وسط صمت دولي

الجامعة العربية: إسرائيل ترتكب جرائم يومية في غزة وسط صمت دولي
التاريخ
11/20/2023 3:14:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب جرائم يومية في غزة، دون أي تحرك دولي.
وأضافت أبو غزالة، في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة جريمة إبادة جماعية، معربة تقديرها لجهود مصر لوقف العدوان على غزة سياسياً وإنسانياً.
بترا
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