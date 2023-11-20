القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها محاولات الاحتلال تهجير أبناء شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، الموقف الحازم برفض محالاوت الاحتلال تهجير أبناء شعبنا.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية عقب اجتماع لها، اليوم الإثنين، على أن شعبنا صامد على ارضه يتمسك بحقوقه وثوابته استنادا الى تضحياته الجسام وحقه التاريخي والطبيعي في فلسطين ونضاله من أجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.

وطالبت بمواصلة الجهود من اجل وقف حرب الابادة والمجازر والجرائم المتصاعدة ضد شعبنا، وفتح ممرات آمنة لادخال المواد الطبية والغذائية والوقود في ظل تهجير مئات الآلاف من الشمال إلى الجنوب وفي ظل وجودهم في المدارس والشوارع تحت المطر والتجويع والعطش وخطورة التهديد الاحتلالي بقصف متواصل للجنوب في امعان بهدف لمزيد من القتل والتدمير.

ودعت إلى سرعة الضغط لوقف هذه الجرائم والخروج من حالة الصمت الى فعل جدي يفرض العقوبات على الاحتلال والمقاطعة والمحاكمة على جرائمه وخاصة امام المحكمة الجنائية الدولية التي حتى الآن تتهرب من استحقاقات فتح تحقيقات لمسؤولي الاحتلال وجرائمهم .

وأكدت القوى على الوحدة الوطنية المجسدة على الارض في مواجهة الاحتلال وارهابة بما فيه ارهاب وجرائم المستعمرين، ومواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية في كل المدن الفلسطينية وفي كل مخيمات اللجوء والشتات وصولا الى الوحدة الوطنية التي تنهي الانقسام وتوحد شعبنا في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وانخراط الجميع في اطارها كقائدة لكفاح ونضال شعبنا.

وأشادت بشعوب العالم التي تخرج للتعبير عن مواقفها الرافضة للحرب والإبادة والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان ما يؤكد مساندة أحرار العالم لقضيتنا العادلة.

وتوجهت بالتحية إلى أسرانا في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون للتنكيل في إطار فرض سياسة العقاب الجماعي، في ظل الاقتحامات والاعتقالات اليومية في مختلف السجون.

ودعت "القوى" إلى المشاركة الواسعة في فعاليات إسناد الأسرى يوم غد أمام مقرات الصليب الأحمر، وإلى أوسع مشاركة في الفعاليات اليومية في كل محافظات الوطن، رفضا لمجازر الاحتلال بحق شعبنا.



