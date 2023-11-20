الاحتلال يقتحم قرية سرطة ويعزز تواجده غرب سلفيت
التاريخ
11/20/2023 3:13:42 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية سرطة غرب مدينة سلفيت.
وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت العديد من المنازل في القرية، فيما تواجدت قوات أخرى في محيط بلدة بديا وعلى أطراف قرية مسحة غرب المدينة، ونصبت حاجزا طيارا بين بديا ومسحة.
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