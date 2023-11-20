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الاحتلال يقتحم قرية سرطة ويعزز تواجده غرب سلفيت

11/20/2023 3:13:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية سرطة غرب مدينة سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت العديد من المنازل في القرية، فيما تواجدت قوات أخرى في محيط بلدة بديا وعلى أطراف قرية مسحة غرب المدينة، ونصبت حاجزا طيارا بين بديا ومسحة.

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