شهداء في قصف لطيران الاحتلال على وسط وجنوب القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد 5 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الاثنين، وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة أبو حمادة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.
كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة بركة في بلدة بني سهيلا جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.
كما ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب عدد من الجرحى في قصف استهدف شققا سكنية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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