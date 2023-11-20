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شهداء في قصف لطيران الاحتلال على وسط وجنوب القطاع

11/20/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 5 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الاثنين، وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة أبو حمادة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.

كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة بركة في بلدة بني سهيلا جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب عدد من الجرحى في قصف استهدف شققا سكنية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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