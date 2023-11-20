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الصحة: استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين قبل أسبوعين

11/20/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين قبل نحو أسبوعين.

وقالت الوزارة، إن الشاب محمد علي سعيد عويس (25 عاماً) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل نحو أسبوعين، خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

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