الصحة: استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين قبل أسبوعين

الصحة: استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين قبل أسبوعين
التاريخ
11/20/2023 3:13:39 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين قبل نحو أسبوعين.
وقالت الوزارة، إن الشاب محمد علي سعيد عويس (25 عاماً) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل نحو أسبوعين، خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.
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