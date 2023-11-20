إصابة مواطنين وصحفيين أجانب في اعتداء لمستعمرين جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب مواطنان وصحفيان أجنبيان، مساء اليوم الاثنين، بجروح ورضوض في اعتداء لمستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية سوسيا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستعمرين اعتدت بالضرب على المواطن المسن علي محمد صباح أبو علي (70عاما)، أثناء عودته الى منزله في قرية منيزل بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى لإصابته برضوض وجروح في كافة أنحاء جسده.

كما اعتدى مستعمرون بزي قوات الاحتلال وعدد من جنود الاحتلال، على المواطن سعيد العمور بالضرب في قرية الركيز، وعلى عدد من الصحفيين الأجانب ما تسبب بإصابتهم برضوض.

كما فتشت قوات الاحتلال منزله في القرية وعاثت بمحتوياته خرابا، واستولى جنود الاحتلال على هواتفهم المحمولة.



