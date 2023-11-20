إصابة مواطنين وصحفيين أجانب في اعتداء لمستعمرين جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب مواطنان وصحفيان أجنبيان، مساء اليوم الاثنين، بجروح ورضوض في اعتداء لمستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية سوسيا جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستعمرين اعتدت بالضرب على المواطن المسن علي محمد صباح أبو علي (70عاما)، أثناء عودته الى منزله في قرية منيزل بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى لإصابته برضوض وجروح في كافة أنحاء جسده.
كما اعتدى مستعمرون بزي قوات الاحتلال وعدد من جنود الاحتلال، على المواطن سعيد العمور بالضرب في قرية الركيز، وعلى عدد من الصحفيين الأجانب ما تسبب بإصابتهم برضوض.
كما فتشت قوات الاحتلال منزله في القرية وعاثت بمحتوياته خرابا، واستولى جنود الاحتلال على هواتفهم المحمولة.
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