سعد بمؤتمر دولي: لا يمكن للسلام أن يسود الشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) بانكوك /PNN/قال رئيس الاتحاد العربي للنقابات شاهر سعد إن الاحتلال الإسرائيلي واستمراره، هو السبب الرئيسي لكل المشكلات التي يعاني منها شعبنا، ولا يمكن للسلام والاستقرار أن يسود الشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية، أمام المشاركين في الاجتماع الإقليمي الثامن عشر لآسيا والمحيط الهادئ، في العاصمة التايلندية، بانكوك، والمنعقد في الفترة بين 20-22 من الشهر الجاري.

وأوضح سعد أنه "بات من المعروف بأن وضع العمال العرب، هو الأسوأ على مستوى العالم، نظراً لتعاظم معدلات البطالة في غالبية الأقطار العربية، بدءاً من عام 2011، وصولاً إلى الجائحة الصحية إلى الآن، حيث تجاوزت نسبة البطالة في نهاية النصف الثاني من هذا العام حد 12.5%، أعلاها في فلسطين (31%) ثمّ ليبيا (22%) وتونس والأردن 21%، وهذه أرقام وفرت بيئة مناسبة لاتساع دوائر الفقر، وتهرب أرباب العمل من الالتزام بمبادئ العمل اللائق، وانخفاض معدلات مشاركة النساء في أسواق العمل الوطنية، وتدني الأجور، التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة، وعدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية".

وتابع أن الضفة الغربية تعاني بالكامل من عنف المستعمرين وإرهابهم، ويتمثل ذلك بمهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية على مدار الساعة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: عندما ينتهي احتلال دولة فلسطين، يمكننا حينها فقط الحديث عن حق العمال الفلسطينيين في التمتع بالعدالة الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة والعمل اللائق، وغير ذلك من حقوق، لأن وجود الاحتلال يفسد أي إنفاذ وأي تطبيق لتلك الحقوق، لأنه يشكل تهديداً فعلياً على حياة العمال ووجودهم وليس على حقوقهم فقط.

ودعا المؤتمرين للتنديد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بحرية فلسطين، ووضع حد لازدواجية المعايير الدولية، والتعامل مع كل القضايا الدولية على قدم المساواة، بدون تمييز أو الكيل بمكيالين.



