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الاحتلال يقتحم قرية زبوبا غرب جنين

11/20/2023 3:13:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية زبوبا، غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا وشنت حملة تفتيش واسعة، كما كثفت من تواجدها في محيط بلدات وقرى: السيلة الحارثية، واليامون، وكفر دان، وتعنك وعانين، والطيبة، ورمانة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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