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بيوم الطفل.. أغنية رددها أطفال صهاينة تدعو لتدمير غزة

11/20/2023 3:10:32 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ردد أطفال صهاينة أغنية تطالب كلماتها بتدمير قطاع غزة والقضاء على سكانه، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر/تشرين ثاني.

وفي مشاهد نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، ظهر أطفال تراوح أعمارهم بين 6 - 12 عاما، وهم يرددون أغنية بعنوان "أغنية الصداقة 2023".

الأغنية التي تم نشرها تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، تضمنت كلماتها عبارات تطالب بتدمير قطاع غزة والقضاء على جميع سكانه بالكامل "إلى أن لا يبقى أي شيء".

وعقب ردود فعل منتقدة للأغنية، حذفت هيئة البث المنشور من على حسابها في منصات التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من اليوم.

وورد في بعض كلمات الأغنية التالي:

مساء خريف على سواحل غزة

المقاتلات تقصف، دمار، دمار

قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود

اقضوا على حاملي الصليب المعكوف

لن يبقى هناك أي شيء في عام آخر

سنعود إلى منازلنا آمنين

سنقضي عليهم خلال عام كامل

ثم سنحرث حقولنا

وسنذكرهم جميعاً

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