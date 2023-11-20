بيوم الطفل.. أغنية رددها أطفال صهاينة تدعو لتدمير غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ردد أطفال صهاينة أغنية تطالب كلماتها بتدمير قطاع غزة والقضاء على سكانه، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر/تشرين ثاني.
وفي مشاهد نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، ظهر أطفال تراوح أعمارهم بين 6 - 12 عاما، وهم يرددون أغنية بعنوان "أغنية الصداقة 2023".
الأغنية التي تم نشرها تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، تضمنت كلماتها عبارات تطالب بتدمير قطاع غزة والقضاء على جميع سكانه بالكامل "إلى أن لا يبقى أي شيء".
وعقب ردود فعل منتقدة للأغنية، حذفت هيئة البث المنشور من على حسابها في منصات التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من اليوم.
وورد في بعض كلمات الأغنية التالي:
مساء خريف على سواحل غزة
المقاتلات تقصف، دمار، دمار
قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود
اقضوا على حاملي الصليب المعكوف
لن يبقى هناك أي شيء في عام آخر
سنعود إلى منازلنا آمنين
سنقضي عليهم خلال عام كامل
ثم سنحرث حقولنا
وسنذكرهم جميعاً
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