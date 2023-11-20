المشكلات الصحية تُضعف أداء الموظفين اليابانيين

في دراسة حديثة أجرتها جامعة تسوبوكا اليابانية، ونُشرت نتائجها في مجلة «الطب المهني والبيئي» التابعة للكلية الأمريكية للطب المهني والبيئي، حللت العلاقة بين 26 مشكلة صحيّة وأداء الموظفّين اليابانيين في الشركات، وأكدت أن المشكلات الصحية تُضعِف أداء الموظفين اليابانيين.

الدراسة أُجريت على أكثر من 12 ألف موظّف تتراوح أعمارهم بين 21 و69 عاماً، وأظهرت أنَّ 9 مشكلات صحيّة ارتبطت بسوء أداء العمل للذكور والإناث.

واحتلّ الاكتئاب المرتبة الأولى المتعلّقة بضعف أداء الموظفين من الجنسين، ثم شكاوى عدّتها الدراسة غير محددة ضمن الـ26 مشكلة صحية، مثل: فقدان الشهية، وقلة النوم، وسرعة دقات القلب، أو ضيق في التنفس.

ولكنّ الدراسة تشير إلى 14 مشكلة صحيّة مرتبطة بضعف أداء الرجال في العمل كالأمراض العقلية، ولكنّ المشكلات الصحيّة وضعف الأداء كانا بارزين أكثر بين الرجال من دون النساء.