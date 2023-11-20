المشكلات الصحية تُضعف أداء الموظفين اليابانيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
في دراسة حديثة أجرتها جامعة تسوبوكا اليابانية، ونُشرت نتائجها في مجلة «الطب المهني والبيئي» التابعة للكلية الأمريكية للطب المهني والبيئي، حللت العلاقة بين 26 مشكلة صحيّة وأداء الموظفّين اليابانيين في الشركات، وأكدت أن المشكلات الصحية تُضعِف أداء الموظفين اليابانيين.
الدراسة أُجريت على أكثر من 12 ألف موظّف تتراوح أعمارهم بين 21 و69 عاماً، وأظهرت أنَّ 9 مشكلات صحيّة ارتبطت بسوء أداء العمل للذكور والإناث.
واحتلّ الاكتئاب المرتبة الأولى المتعلّقة بضعف أداء الموظفين من الجنسين، ثم شكاوى عدّتها الدراسة غير محددة ضمن الـ26 مشكلة صحية، مثل: فقدان الشهية، وقلة النوم، وسرعة دقات القلب، أو ضيق في التنفس.
ولكنّ الدراسة تشير إلى 14 مشكلة صحيّة مرتبطة بضعف أداء الرجال في العمل كالأمراض العقلية، ولكنّ المشكلات الصحيّة وضعف الأداء كانا بارزين أكثر بين الرجال من دون النساء.
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